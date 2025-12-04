Велика Британія ввела нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів.

Це сталося після представлення остаточного звіту розслідування про смерть британки Дон Стерджесс, яка стала випадковою жертвою замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку в Солсбері у 2018 році. У звіті окремо наголошується, що путін особисто санкціонував операцію.

У заяві про санкції сказано:

ГРУ, російське агентство військової розвідки, тепер повністю підпадає під санкції Великої Британії. Агенти ГРУ виконують накази Путіна, прагнучи дестабілізувати Україну та намагаючись посіяти хаос і безлад по всій Європі. Ця дія відбувається після того, як Розслідування справи Дон Стерджесс публікує свій остаточний звіт про трагічні обставини смерті Дон Стерджесс у Солсбері у 2018 році.

Сьогоднішні санкції також спрямовані на 8 офіцерів кібервійськової розвідки за роботу на ГРУ, організацію, яка відповідала за кібероперації, спрямовані проти Юлії Скрипаль за допомогою шкідливого програмного забезпечення X-agent, а 5 років потому – за спробу вбивства Юлії та її батька на території Великої Британії.

У звіті робиться висновок, що ГРУ відповідає за смерть громадянина Великої Британії на території Великої Британії після того, як президент Путін сам санкціонував операцію з отруєння Скрипалів смертельним нервово-паралітичним агентом «Новачок». Цей «Новачок» був розроблений та зберігався Росією з порушенням Конвенції про хімічну зброю. Це згодом призвело до трагічної смерті пані Стерджесс.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив:

-Отруєння в Солсбері шокували націю, і сьогоднішні висновки є серйозним нагадуванням про зневагу Кремля до невинних життів. Непотрібна смерть Дон була трагедією і назавжди нагадуватиме про безрозсудну агресію Росії. Мої думки з її родиною та близькими.

Велика Британія завжди буде протистояти жорстокому режиму Путіна та викривати його вбивчу машину такою, якою вона є. Сьогоднішні санкції – це останній крок у нашому непохитному захисті європейської безпеки, оскільки ми продовжуємо стискати фінанси Росії та зміцнювати позиції України за столом переговорів.

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд зазначила, що “використання «Новачка» в Солсбері було нападом не лише на окремих осіб, а й на нашу країну та наші цінності. Це продемонструвало повну зневагу російської держави до людського життя та міжнародного права”.

Санкції також торкнуться ще трьох офіцерів ГРУ, відповідальних за організацію ворожої діяльності в Україні та по всій Європі, включаючи планування теракту на українські супермаркети, спрямованого проти мирних жителів.

ГРУ регулярно намагається проводити гібридні операції, включаючи використання кібератак та поширення дезінформації з метою спричинити руйнівні наслідки в реальному світі, а також вербування злочинних посередників для виконання своєї брудної роботи.

Через день після зустрічі Міністра закордонних справ з союзниками НАТО для обговорення питань Росії та України, сьогоднішня заява є ще одним прикладом того, як Велика Британія лідирує в діях щодо боротьби з довгостроковою російською загрозою. Велика Британія продовжуватиме тісно співпрацювати з нашими союзниками, щоб протидіяти спробам Росії дестабілізувати наші суспільства.

Міністр закордонних справ також закликав викликати сьогодні посла Росії до Міністерства закордонних справ, щоб вимагати відповіді на висновки розслідування Стерджесс.

Уряд Великої Британії заявив, що продовжуватиме активно протистояти гібридним операціям, спрямованим на нашу безпеку та процвітання, працюючи у співпраці.