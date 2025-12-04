Pantone назвав колір 2026 року, обравши “хвилястий білий, наповнений спокоєм” під назвою Cloud Dancer, про що Інститут кольору повідомив у соцмережах, пише УНН.

“Представляємо колір Pantone 2026 року, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Піднесений нейтральний білий, чия повітряна присутність немов шепіт спокою та умиротворення у галасливому світі”, – вказали в інституті.

В описі до такого вибору зазначається, що “PANTONE 11-4201 Cloud Dancer символізує заспокійливий вплив у суспільстві, що наново відкриває для себе цінність спокійного роздуму тихих роздумів”.

“Хвилястий білий колір, наповнений спокоєм, він запрошує до справжнього розслаблення та зосередження, дозволяючи розуму блукати, а творчості дихати. У русі та на паузі, колір Pantone 2026 року, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, коливається між легким та ефірним, живим спокоєм, що запрошує до оновлення, бачення у спокої та творчого вивільнення”, – сказано в описі.

Як зазначає The New York Times, це вперше, коли Pantone обрав відтінок білого за 26 років, протягом яких компанія обирає колір року.

BBC вказує, що це “ванільний відтінок білого”.

Водночас, як вказано, прогнозисти трендів WGSN проголосили бірюзовий своїм кольором 2026 року деякий час тому, тоді як інші експерти з дизайну стверджують, що землисті тони будуть популярними в наступному році.

Pantone, однак, залишається вірним своєму рішенню щодо білого кольору. “Cloud Dancer висловлює наше прагнення до майбутнього, вільного від токсичності та надмірностей”, – заявив BBC Лі Айсман, виконавчий директор Інституту кольору Pantone, глобального прогнозиста кольорів. І у світі, переповненому шумом та гіперзв’язком, Pantone наполягає на тому, що порожнеча – це суть, розчистка поля; м’яка посадка для перезбуджених умів.