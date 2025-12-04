Чотири неідентифіковані військові дрони порушили безпольотну зону, намагаючись атакувати літак Зеленського під час прибуття до Дубліна. Гарда (ірландська поліція) розслідує, чи злетіли дрони з суші в районі Дубліна, чи з невстановленого судна в морі.

Про це пише The Journal

Чотири військові дрони порушили безпольотну зону та полетіли в напрямку траєкторії літака президента України Володимира Зеленського над морем поблизу аеропорту Дубліна пізно ввечері в понеділок, дізналося видання.

Літак приземлився трохи раніше графіка, буквально за кілька хвилин до інциденту, який стався близько 23:00. Дрони досягли точки, де літак Зеленського мав бути саме в той момент, на який був запланований проліт.

Після цього дрони почали кружляти над ірландським військово-морським кораблем, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі на час візиту Зеленського.

Наразі невідомо, хто запускав і керував дронами та де вони зараз перебувають.

Військові дрони мають широкий спектр можливостей. У цьому випадку те, що дрони летіли з увімкненими вогнями, змушує сили безпеки підозрювати, що метою було саме зірвати прибуття літака.

Ірландські спецслужби встановили, що дрони біля аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військової специфікації, і інцидент можна класифікувати як гібридну атаку.

Гібридна війна – це використання військових і невійськових методів (вторгнення дронів, кібератаки, саботаж, дезінформація) для послаблення чи дестабілізації супротивника без оголошення повномасштабної війни. Зазвичай такі операції проводять державні військові та розвідувальні структури.

Відомо, що дрони промахнулися повз літак українського лідера, після чого переключили увагу на корабель ВМС Ірландії LÉ William Butler Yeats, який був таємно розгорнутий біля Дубліна. Дрони діяли в межах 12-мильної зони ірландських територіальних вод.

Було прийнято рішення не збивати дрони, до того ж на кораблі не було технічної можливості їх нейтралізувати. Повітряний патруль ВПС Ірландії також був у повітрі, але не втручався.

У ірландських сил було дуже обмежено варіанти реагування. Ручне обладнання Гарди для боротьби з дронами не могло бути застосоване через надто велику відстань. Єдиною наявною зброєю проти повітряних цілей були кулемети корабля. На LÉ Yeats відсутній радар повітряного спостереження.

Вахтові на палубі корабля помітили дрони візуально – їх було добре видно на нічному небі завдяки увімкненим вогням.

Безпольотна зона

Ірландське авіаційне управління (IAA) запровадило заборону польотів дронів над Дубліним та прилеглими районами на весь час візиту президента.

Вважається, що це були квадрокоптери (дрони з чотирма гвинтами), оскільки вони могли зависати над кораблем.

Вчора в Дубліні відбулася нарада високого рівня за участю Гарди, Сил оборони Ірландії та високопосадовців, відповідальних за національну безпеку.

Візит Зеленського до Дубліна пройшов без серйозних інцидентів. Проте при вильоті з аеропорту Дубліна його літак використав спеціальну процедуру зльоту, щоб мінімізувати ризик повторного інциденту з дронами.

Інцидент повторює подібні випадки в Європі останніми тижнями: рій дронів нещодавно призвів до закриття аеропорту Брюсселя, схожі проблеми були в Данії у вересні. У Нідерландах військові навіть відкривали вогонь по дронах.

Вважається, що в Дубліні не було рою – чотири БПЛА діяли незалежно один від одного, тобто ймовірно керувалися чотирма окремими пілотами.

Інцидент стався лише через кілька тижнів після того, як The Journal повідомило про серйозні прогалини в безпеці Ірландії напередодні головування в ЄС у 2026 році.

Офіційні коментарі

Сили оборони Ірландії: «З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо деталі будь-яких інцидентів. Проте підтримка Силами оборони безпекової операції під проводом Гарди була успішно розгорнута, що врешті забезпечило безпечний і успішний візит президента Зеленського до Ірландії.

Представник Гарди: Загалом, без коментарів щодо конкретного інциденту, будь-який інцидент в ірландських водах – це компетенція Сил оборони.