Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу на суддю Верховного суду Наталію Марчук.

У 2024 році суддя Марчук головувала в судовій колегії Верховного суду, яка розглядала касаційні скарги адвокатів бізнесмена Костянтина Жеваго і ексголови Верховного суду на вирок Олегу Горецькому.

У 2023-му Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з Горецьким, яким вважається посередником у передачі неправомірної вигоди для суддів. Після кількох місяців СІЗО він уклав угоду. В обмін на умовне покарання Горецький зобовʼязався свідчити стосовно Князєва і Жеваго, пише Судовий репортер.

Угода розглядалася в закритому судовому засіданні і адвокату Жеваго відмовили в клопотанні про участь. Текст цього вироку в публічному доступі також не оприлюднювався. Але адвокати не покидають спроб оскаржити його.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у листопаді 2023-го вирішила, що Жеваго і Князєв не мають права на апеляційні скарги в цій справі, хоч вона і виділена з провадження, в якому їм повідомлено підозри.

Якщо вирок затверджує угоду між прокурором та обвинуваченим, то закон обмежує коло осіб, які мають право його оскаржувати. Право на апеляцію мають обвинувачений, його захисник, законний представник та прокурор. Оскарження такого вироку в апеляційному порядку іншими особами, як вважає законодавець, буде суперечити самому інституту угод про визнання винуватості та фактично зробить неможливим його застосування.

Але адвокати Князєва і Жеваго подали скарги до Верховного суду. У лютому 2024-го суддя Марчук, яка головувала в колегії, витребувала у Вищого антикорупційного суду всі матеріали судової справи щодо Горецького.

Одразу після цього адвокат бізнесмена Жеваго попросив про ознайомлення з матеріалами справи і видачу йому копій технічних записів судових засідань у цій справі.

У подальшому захисник отримав доступ до всіх 6 томів справи, включаючи угоду про визнання винуватості, протокол допиту підозрюваного Горецького та сам вирок.

Як зʼясувалося, копії технічних записів судових засідань ще й видали фізичній особі, яка не була адвокатом, а прийшла за довіреністю від адвоката.

НАБУ стверджує, що суддя Марчук допустила розголошення таємниці досудового розслідування, для захисту якої розгляд відбувався у закритому судовому засіданні.

У НАБУ ставлять під сумнів, чи мала суддя Марчук взагалі підстави витребувати всю справу, якщо у Верховному суді предметом оскарження була ухвала апеляційної інстанції, а не вирок.

Колегія під головуванням судді Марчук, до слова, таки скарги адвокатів задовольнила. Апеляційна палата ВАКС ще раз розглядала ці апеляції і знову відмовила в оскарженні вироку. Очікувано, що адвокати знову пішли до Верховного суду…

НАБУ поскаржилося до Вищої ради правосуддя на дії судді Марчук ще в листопаді 2024-го.

На думку детективів, розголошення матеріалів могло зашкодити як досудовому розслідуванню, яке ще тривало, так і створити небезпеку для життя і здоров’я свідка Горецького.

Суддя Марчук надала письмові пояснення, що, дійсно, надала дозвіл адвокату на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і технічними записами, які не мали грифів «Для службового користування», «Таємно» чи інших застережень. На її думку, адвокат мав право з ними знайомитися, бо це були матеріали, виділені з провадження, в якому його клієнту повідомили підозру.

Ні детектив, ні прокурор не звертались до Верховного суду щодо заборони на доступ до матеріалів кримінального провадження щодо Горецького. Про зміст угоди та вироку раніше вже повідомляла Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Крім того, чимало подробиць справи вже викладено у різних судових рішеннях слідчих суддів, опублікованих у реєстрі судових рішень.

Засуджений Горецьким зі своїм захисником брав участь у судових засіданнях Верховного суду, але не повідомляв суду про небезпеку для свого життя та здоров’я чи про необхідність застосування до нього заходів безпеки.

Про те, що копії технічні записи засідань видали особі, яка не була адвокатом, суддя, начебто, дізналась тільки при підготовці до написання цього пояснення.

Тому Наталія Марчук не погоджується, що розголосила таємницю, що охороняється законом, і вважає, що діяла в межах повноважень.

Наприкінці жовтня 2025 року дисциплінарна палата ВРП ухвалила відкрити провадження за скаргою. Чи будуть виявлені в діях судді Марчук порушення покаже час.

Нагадаємо, що НАБУ вже оголосило про завершення заочного слідства щодо Жеваго. Бізнесмена в Україні збираються судити заочно, тому що Франція відмовила в його екстрадиції. Наразі адвокатам Жеваго надано доступ для ознайомлення з матеріалами перед скеруванням обвинувального акту до суду.

НАБУ підозрює Жеваго в підкупі суддів Верховного суду задля скасування рішення господарського суду про витребування у нього 40% акцій акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК». У травні 2023-го відбулося гучне затримання за підозрою в 1,8 млн доларів хабара тодішнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

За версієюю слідства, інші судді Верховного суду також могли бути причетні до одержання неправомірної вигоди. У двох суддів — Жанни Єленіної та Ірини Григорʼєвої знайшли кошти, серії та номери купюр яких збігалися з тими, які, начебто, були раніше передані Князєву. Але підозр офіційно їм так і не повідомили. А всього, за матеріалами справи, гроші ділили на 13 пакунків. Враховуючи Князєва, винагороду, нібито, мали отримати 14 із 18 суддів, які розглядали справу «Полтавського ГЗК».