Твердження про нібито «наступ росії на Чернігів» — це частина когнітивної операції проти України, пише Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у рф немає ані сил, ані ресурсів для наступальних дій у цьому напрямку.

Поширюючи наративи про «підготовку наступу», росіяни намагаються тиснути на українське суспільство та створити враження, що їхня армія здатна одночасно діяти по всій лінії фронту.

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в Чернігівській області, а будь-які провокації ворога на кордоні оперативно придушуються.