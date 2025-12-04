Студія «Квартал 95» зареєструвала компанію ТОВ «Квартал ЮА», яка буде новою юридичною особою продакшну.

Про це «Детектору медіа» розповіли у пресслужбі «Кварталу 95».

«Детектор медіа» звернувся до студії із запитом про те, як запровадження персональних санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником юридичної особи ТОВ «Квартал 95», вплине на діяльність продакшну. У студії розказали, що творчий колектив вирішив створити нову компанію — ТОВ «Квартал ЮА».

«До складу її засновників входять люди, які створювали “Квартал 95” від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ “Квартал ЮА”. Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією», — повідомили у «Кварталі 95».

Власниками ТОВ «Квартал ЮА», згідно з реєстром, є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду — 1 мільйон гривень.

У подальшому студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ «Квартал ЮА».

«“Квартал 95” — це велика команда, яка вже понад 20 років професійно займається виробництвом аудіовізуального контенту. Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою “Кварталу 95” та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю “Кварталу 95” чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності “Кварталу 95”, і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас, відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки у ТОВ “Квартал 95”. Тому ТОВ “Квартал 95” продовжує існувати відповідно до законодавства України», — додали у пресслужбі.

Раніше Студія «Квартал 95» заявляла, що Тимур Міндіч не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. Про це йдеться в дописі студії у фейсбуці.

«Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним зі співвласників Студії “Квартал 95”, який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди. Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди», — повідомили представники компанії.

