Начальник управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай провела прямий етер на Фейсбук-сторінці управління, в ході якого відповіла на запитання громадян.

Зокрема, вона визнала, що вакцини від сказу недостатньо, передає Інше ТВ.

«Сьогодні ми знаходимося в зоні епідемічного ризику по сказу. У Миколаївській області дуже багато тварин, які мають підтверджені навіть сказ. Сьогодні проводиться така вакцінація. Але вакцини на сьогоднішній день недостатньо.

Ми спілкувалися з Миколаївським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ. Відповідно до їхніх заявок, які вони робили, в грудні ми повинні отримати достатню кількість вакцини від сказу. І, я думаю, що ми будемо забезпечені в повному обсязі.

Наразі вакцини від сказу в аптечних закладах міста Миколаєва немає», – сказала Ірина Шамрай.

