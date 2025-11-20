У Росії група осіб напала на польського посла Кшиштофа Краєвського під час його візиту до Санкт-Петербурга.

Про це повідомила Gazeta Wyborcza, пише Ліга.

За даними видання, інцидент стався 16 листопада, коли посол разом із консулом Ярославом Стрихарським прямував до базиліки Святої Катерини Александрійської на зустріч із місцевою польською громадою з нагоди Дня незалежності Польщі. Дипломата оточила агресивна група з приблизно 10 осіб із плакатами з антипольськими та антиукраїнськими гаслами.

Вони перейшли від словесних нападок до спроби фізично вдарити посла, після чого втрутилася Служба державної охорони Польщі.

“Це був найсерйозніший інцидент такого роду за багато років. Лише втручання охоронців запобігло побиттю посла”, – так описав співрозмовник видання інцидент.

Представник МЗС Польщі Мацей Вевюр підтвердив виданню факт нападу. Польська сторона висловила обурення тимчасовому повіреному у справах Росії.

Вчора, 19 листопада, стало відомо, що Польща відкликає згоду на відкриття останнього консульства Росії в Гданську, тобто фактично закриє його. Рішення ухвалено у відповідь на інциденти залізничного саботажу на маршруті до кордону з Україною.