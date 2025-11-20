Освітня сфера Миколаївської області зазнала значних втрат та змін через повномасштабне вторгнення. Йдеться не лише про пошкоджені або повністю зруйновані навчальні заклади, а й про кадровий потенціал і розвиток освітньої сфери. Аби підтримати вчителів, підсилити їхню роботу та надати дієві механізми для подальшого розвитку освіти області, громадська організація «Навчай для України» за підтримки «Save the Children» (Врятуймо дітей) та за фінансування Міністерства закордонних справ Данії втілила проєкт «Зміцнення майбутнього Миколаєва – розширення можливостей стійких громад, сімей і громадянського суспільства для реконструкції та відновлення».

У межах проєкту була розроблена спеціальна 12-тижнева програма навчання для педагогів. Так, протягом року до проєкту долучилися 12 шкіл Миколаївської області, а учасниками занять стали понад 650 дітей, зокрема і діти з особливими освітніми потребами. Завдяки проєкту вдалося підсилити педагогічні колективи, адже понад 180 учителів пройшли спеціалізовані тренінги, отримали методичні матеріали, консультації та стали частиною професійної спільноти, що працює над підвищенням якості освіти в умовах війни.

«З партнером ГО «Навчай для України» були проведені кетч-ап класи. Це заняття з надолуження освітніх втрат. Ми розуміємо, що наразі один із великих викликів та проблем в освітньому процесі для дітей — це саме прогалини в навчанні, в предметах. І саме з професійними спеціалістами цієї організації, з нашими партнерами ГО «Навчай для України» була розроблена ця програма», – пояснила Координаторка з питань освіти Південного регіонального офісу міжнародної організації «Save the Children» Лідія Василькова.

Для участі у проєкті були обрані школи, де довгий час навчальний процес відбувався у онлайн-форматі. Це ті школи, де через онлайн-навчання виникли прогалини, і тому проєкт передбачав не тільки надолуження освітніх втрат за предметами, а ще фасилітаційні сесії, де діти розкриваються, де їх підтримують в сфері мотивації до навчання та спілкування. Для цього була створена інтенсивна програма подолання освітніх втрат. За 8–9 тижнів учні опановували пропущений матеріал з основних предметів: математики, фізики, хімії, історії, а також української та англійської мов. Попри стислі терміни, учасники продемонстрували значне зростання успішності.

«У межах проєкту ми навчаємо дітей вчитися, тому що ми не можемо подолати одноразово всі освітні втрати – вони все одно у дітей з’являтимуться. Після участі у проєкті діти отримують інструменти і вони розуміють, як їм діяти в подальшому з освітніми втратами, де шукати відповіді на свої запитання і до кого можна звернутися. І дуже добре, що вчителі долучаються, і знаєте, попри все, попри всі обставини, які у них є, попри низьку заробітню плату у школі, вони все одно долучаються, тому що вони розуміють, що вони несуть вплив і вони несуть світло в світ», – наголосила тренерка та супервізорка проєкту Поліна Василега.

Вчителі також опановували ефективні практики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема методи, що допомагають долати освітні втрати та підтримувати учнів у складних умовах. Вчителька англійської мови Антоніна Ставніченко, яка стала учасницею проєкту, розповіла про свій досвід участі в ініціативі та вже досягнені результати:

«У 2025 навчальному році ми розпочали роботу з дітками з особливими освітніми потребами. Це невеличка група – троє учнів у мене. І коли я зайшла в цей проєкт у вересні цього року, ви знаєте, я вже почувалася, скажімо, вчителем із досвідом. Я вдячна, що ми маємо можливість скористатися такими методичними посібниками, такими підручниками, які у нас є в цьому проєкті, зокрема з мого предмету «Англійська мова». Він дуже мені подобається, дуже стисло, все дуже цікаво розповідається, є інтерактивні вправи, які дітям дуже подобаються».

Цей проєкт став для шкіл справжньою підтримкою: він допоміг учням надолужити знання й повернути інтерес до навчання. А педагоги отримали сучасні інструменти та методики, які дозволяють ефективно працювати навіть у найскладніших умовах.