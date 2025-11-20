Під час конференції Food from Ukraine заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький обговорив із заступником міністра закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Султаном Аль Шамсі створення агрохабів в ОАЕ. Про це 20 листопада повідомляє Мініекономіки, пише Кореспондент.

Передбачається, що ці хаби прийматимуть українську продукцію для подальшого пакування та розподілу до країн, які потребують допомоги. Зокрема до Гази, Судану, Кенії, Сомалі та інших регіонів. Це дозволить оптимізувати логістику та підвищити ефективність доставки продовольства тим, хто його найбільше потребує.

“Україна вже давно відіграє ключову роль у світовій продовольчій безпеці та є надійним партнером для країн Глобального Півдня. Попри війну та спроби Росії перешкоджати нашому експорту, з 2022 року ми поставили до Азії, Африки та Латинської Америки понад 40% українського зернового експорту. Ми не просто доставляємо продовольство, а пропонуємо технології, досвід та моделі виробництва, які забезпечують довгострокову продовольчу стабільність. Це формує рівноправні партнерства, що зміцнюють стійкість економік усіх країн-учасниць”, – зазначив Тарас Висоцький.