У середу уряд Литви ухвалив рішення відкрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, які були тимчасово закриті понад два тижні.

Про це повідомляє LRT.lt, передає Інше ТВ.

«З огляду на рішення Національної комісії безпеки, прийняті 18 листопада цього року, що обставини змінилися та обмеження на перетин державного кордону, встановлені 29 жовтня 2025 р. (…) більше не є необхідними для забезпечення внутрішньої безпеки, доцільно скасувати обмеження, встановлені згаданою постановою (…)», — заявив на засіданні міністр.

Будуть відкриті пункти пропуску “Мядинінкай” та “Шальчинкай”. Їхню діяльність буде відновлено з четверга.

Прем’єр Інга Ругінене сказала у вівторок, що Комісія з національної безпеки рекомендує відкрити ці пункти пропуску з огляду на те, що потік контрабандистських повітряних куль скоротився, а робота Вільнюського аеропорту більше не порушується.

Вона повідомила, що підготовка до відкриття кордону триватиме один день. Крім того, прем’єр наголосила, що у разі підвищення рівня загрози кордон буде знову закрито.

Тим часом міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович каже, що «білоруси вітають» такий намір Литви, проте відповіді з приводу повернення литовських фур, що застрягли, поки немає.

За його словами, відкриття пунктів пропуску має дозволити литовським фурам повернутися з Білорусі, проте конкретної відповіді з Мінська поки що немає.

Після того, як у середу литовський уряд ухвалив рішення про відкриття кордону з Білоруссю раніше запланованого терміну, президент Національної асоціації автомобільних перевізників Linava Ерландас Мікенас висловлює задоволення цим рішенням і каже, що зараз найголовніше забезпечити безперешкодне повернення литовських вантажівок додому.

У середу президент Гітанас Науседа заявив, що зменшення кількості контрабандних куль, що залітають до Литви, пов’язане не з метеорологічними умовами. За його словами, режим Олександра Лукашенка почав діяти через позицію, продемонстровану Литвою та її союзниками.

