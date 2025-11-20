Міноборони кодифікувало антидронові набої одразу від декількох українських виробників, і вони готові до серійного виробництва.

Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Інше ТВ.

«Завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і “мавікам”. Їх особливість – у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння – ними можна спорядити штатне», – зазначив міністр.

