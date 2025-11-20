Інститут національної пам’яті Польщі рішуче засуджує акт вандалізму, здійснений російською владою на Військовому цвинтарі в Катині.

Після рішення російської прокуратури з меморіального комплексу було знято рельєфні зображення, що відтворювали Військовий орден Virtuti Militari та Хрест вересневої кампанії 1939 року. Москва визнала, що вони містять «анти-російські» символи.

Про це пише «Польське Радіо», передає Інше ТВ.

Заступник голови Інституту Матеуш Шпитма зазначив, що знищення польських символів на військовій некрополі в Катині — це черговий удар по пам’яті про польських солдатів, жертв злочинної політики Сталіна:

«Це удар по найважливішій польській пам’яті щодо советських злочинів проти поляків. Це тим більш обурює, що радянські військові цвинтарі у Польщі підлягають правовому захисту, їх навіть ремонтують за польські кошти. Натомість Російська Федерація руйнує цвинтарі, на яких поховані польські солдати та офіцери, розстріляні НКВС під час Другої світової війни».

Це не перший такий крок російських служб та адміністрації. Після нападу Росії на Україну з флагштоку в Музеї Катинського злочину зняли польський прапор. Пізніше в різних регіонах Росії з громадських місць зникли пам’ятники та таблички, присвячені полякам — жертвам сталінізму. У травні 2025 року були зняті рельєфи польських державних нагород із Польського Військового цвинтаря в Мєдноє, де поховано понад 6000 польських поліцейських та офіцерів різних служб, а тепер аналогічні дії здійснено на цвинтарі в Катині.

«Це ганебний вчинок по відношенню до того, що там відбулося, до крові, яка пролилася на цій землі, до еліти польського народу», — сказав віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він підкреслив, що Росія таким чином намагається стерти зі свого оточення символи пам’яті, які для неї є докором сумління. «Символи пам’яті для Польщі, а докір сумління для Росії. Вірю, що колись ці символи повернуться туди (…). Сьогодні ми не можемо полетіти на місця пам’яті. Не можемо там покласти польський вінок. Немає такої можливості. Але колись настане час, коли ми будемо у всіх цих місцях і ці знаки повернуться», — додав він.

«Слів немає», — сказав Польському радіо посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський, коментуючи ситуацію. «Чим це можна пояснити? Прошу вибачення, лише дурістю та дріб’язковістю ініціаторів. Рішення прокуратури дивує, хоча й не повинно, бо, мабуть, воно не є самостійним», — зазначив польський дипломат.

На Польському Військовому цвинтарі в Катині поховано майже чотири з половиною тисячі офіцерів і підхорунжих Польського війська — військовополонених із табору в Козельську, розстріляних у 1940 році НКВС. Вони потрапили в радянський полон у вересні 1939 року після агресії СРСР на Польщу.

