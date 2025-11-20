В Україні реформували правила визначення вартості будівництва і визначили підхід до розрахунку заробітної плати будівельників, повідомили у Мінрозвитку, пише УНН.

Ухвалена урядом постанова, як вказано, встановлює єдині правила формування вартості будівельних робіт для проєктів, фінансованих за рахунок державних коштів.

“Ми реформуємо систему ціноутворення, орієнтуючись на сучасний, ринковий підхід, де все базується на реальних даних і відкритих джерелах”, – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.

Постанова передбачає: