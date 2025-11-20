Іспанський суд зобов’язав власника Facebook, компанію Meta (META.O), виплатити 479 мільйонів євро (552 мільйони доларів) іспанським цифровим медіа-каналам за недобросовісну конкуренцію та порушення правил Європейського Союзу щодо захисту даних, передає УНН із посиланням на Reuters.

Комерційний суд Мадрида заявив у четвер, що компенсація, яка має бути виплачена 87 видавцям цифрової преси та новинним агентствам, пов’язана з використанням Meta персональних даних для поведінкової реклами у Facebook та Instagram.

У ньому йдеться, що американський технологічний гігант отримав “значну конкурентну перевагу” на ринку онлайн-реклами Іспанії шляхом незаконної обробки даних користувачів.

Суд заявив, що Meta порушила Загальний регламент ЄС про захист даних, а отже, також порушила антимонопольне законодавство Іспанії.

Скарга, подана іспанськими ЗМІ, стосувалася зміни правової основи обробки персональних даних компанією Meta після набрання чинності GDPR у травні 2018 року.

Для виправдання поведінкової реклами Meta перейшла від згоди користувача до “необхідності для виконання договору”. Пізніше регулятори визнали цю підставу неадекватною.

У серпні 2023 року Meta повернулася до згоди як своєї правової основи. Суддя підрахував, що за ці п’ять років Meta отримала щонайменше 5,3 мільярда євро прибутку від реклами та вважав всю суму отриманою з порушенням GDPR.

Аналогічна позовна вимога зараз розглядається у Франції.

Видання зауважує, що це рішення, яке може бути оскаржене, є останнім у серії штрафів, з якими Meta зіткнулася в Європі.

Минулого року Європейська комісія оштрафувала Meta майже на 800 мільйонів євро за прив’язку свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до своєї соціальної мережі Facebook та за нав’язування несправедливих торгових умов іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень.

Лівий уряд Іспанії також звернув увагу на ймовірні порушення конфіденційності компанією Meta. Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив у середу, що комітет нижньої палати парламенту розслідуватиме ймовірне використання Meta прихованого механізму відстеження веб-активності користувачів пристроїв Android. Meta заявила, що співпрацюватиме з іспанськими чиновниками з цього питання.