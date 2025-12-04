В Україні через російську агресію станом на 25 листопада було зруйновано та пошкоджено 1630 пам’яток культурної спадщини та 2437 об’єктів культурної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури України.

Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини: 151 має статус національного значення, 1326 – місцевого, 153 – щойно виявлені. Повністю зруйновано 36 пам’яток культурної спадщини. Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях.

Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області – 344, Херсонській – 295, Одеській – 182, Донецькій – 175, Київській області та м. Києві – 161.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1187;

бібліотеки – 853;

заклади мистецької освіти – 187;

музеї та галереї – 135;

театри, кінотеатри та філармонії – 50;

парки, зоопарки – 11;

заповідники – 9;

цирки – 4;

кіностудія у Києві.



Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2437 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 498 – повністю знищено.