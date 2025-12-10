Ось простий опис того, яким має бути мир в Україні: суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки, що є частиною Європейського Союзу та відбудовує свою економіку за допомогою великих інвестицій зі Сполучених Штатів і Європи.

Про останній “мирний план” пише WP

Попри жорсткі переговорні тактики президента Дональда Трампа та його незрозумілу симпатію до російського агресора, така угода, схоже, стає ближчою — принаймні, судячи з того, що я чую від американських, українських та європейських чиновників.

Трамп усе ще може все зіпсувати, якщо тиснутиме на президента Володимира Зеленського та його європейських прихильників так сильно, що вони вирішать продовжувати боротися попри величезну ціну. Це було б погано для всіх. Зараз — момент, коли Трамп має заспокоїти Україну та Європу, а не намагатися силою змусити їх до врегулювання.

Схильність Трампа до Кремля, виявлена у Стратегії національної безпеки, оприлюдненій Білим домом минулого тижня, ускладнила переговори. Він, здається, хоче стояти однаково далеко від демократичної Європи та автократичної Росії — «щоб зменшити ризик конфлікту між Росією та європейськими державами», як сказано в документі. Така рівновіддаленість між другом і ворогом не має сенсу — ні стратегічного, ні морального — і справді тривожить Європу.

Попри цю хитку основу, мирні зусилля Трампа мають певний потенціал. Американські переговорники Джаред Кушнер і Стів Віткофф — бізнес-магнати, а не дипломати. Але здається, вони розуміють, що найкращий захист для України — це поєднання обов’язкових гарантій безпеки та майбутнього економічного процвітання. І вони знають, що пакет провалиться, якщо Зеленський не зможе продати його хоробрій, але виснаженій країні.

Пакет переговорів складається з трьох документів, як розповів мені український чиновник: мирного плану, гарантій безпеки та плану економічного відновлення. Переговори далекі від завершення, і Україна з європейськими прихильниками планують у середу оприлюднити спільний набір поправок.

Останній варіант плану

Але ось деякі ідеї, які обговорюються, за словами американських та українських чиновників:

Україна вступила б до Європейського Союзу вже у 2027 році. Це швидке приєднання непокоїть деякі країни ЄС. Але адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини, яка була найбільшим противником Києва в ЄС. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям. Але, можливо, найважливіше — змусить Україну взяти під контроль свою згубну культуру корупції в державних підприємствах.

У своїй основі ця війна — про те, чи зможе Україна стати європейською країною. Президент Володимир Путін ненавидить цю ідею, маючи містичну віру в єдність Росії та України. Швидке членство України в ЄС, на його думку, виглядає як перемога.

Сполучені Штати надали б «аналогічні до статті 5» гарантії безпеки, щоб захистити Україну, якщо Росія порушить пакт. Україна хоче, щоб США підписали таку угоду і щоб її ратифікував Конгрес; європейські країни підписали б окремі гарантії безпеки. Американсько-українська робоча група вивчає, як працювали б деталі та як швидко Україна та її союзники змогли б реагувати на порушення Росією.

Надійність американських гарантій певною мірою підривається формулюваннями у Стратегії нацбезпеки, які, здається, послаблюють альянс НАТО, на якому ці гарантії базуються. Але команда Трампа каже, що вона віддана продовженню американської розвідувальної підтримки України, яка є необхідною умовою безпеки.

•Суверенітет України був би захищений від будь-якого російського вето. Але переговорники, здається, досі борються з делікатними питаннями, як-от обмеження на українську армію. Обговорюється підвищення початкової американської пропозиції — армії в 600 000 військових — до 800 000, що приблизно відповідає тому, що Україна матиме після війни. Але Київ відмовляється від будь-якого формального конституційного ліміту, як цього хоче Росія. Яким би не був номінальний розмір армії, чиновники кажуть, що можуть бути додаткові сили, такі як нацгвардія чи інші підрозділи.

Уздовж усієї лінії припинення вогню — від Донеччини на північному сході до Запоріжжя та Херсона на півдні — буде створена демілітаризована зона. За цією DMZ буде глибша зона, з якої важке озброєння буде виключене. Ця лінія буде ретельно моніторитися, подібно до демілітаризованої зони між Південною та Північною Кореєю.

«Обмін територіями» є неминучою частиною угоди, але Україна та США досі сперечаються щодо того, як проводити межі. Росія вимагає, щоб Україна віддала приблизно 25 відсотків Донеччини, які вона все ще контролює; команда Трампа стверджує, що Україна, ймовірно, втратить більшу частину цього в бою протягом наступних шести місяців у будь-якому разі, і повинна піти на поступки зараз, щоб уникнути жертв.

Американські переговорники шукали різні формули, щоб зробити це поступлення прийнятнішим для Зеленського. Одна ідея полягає в тому, щоб зона відведення була демілітаризованою. Зеленський у понеділок заявив, що він «не має юридичного права» поступатися територією Росії. Один зі способів обійти це питання — корейська модель: і Південна, і Північна Корея й досі юридично претендують на весь півострів.

Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, більше не буде під російською окупацією. Переговорники обговорюють можливість того, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління об’єктом. Як би дивно це не звучало, це подобається деяким українським чиновникам, оскільки забезпечило б американський «трипвайр» проти російської агресії.

Адміністрація Трампа прагнула б сприяти інвестиціям і економічному розвитку в Україні. Одним із джерел коштів стали б понад 200 мільярдів доларів російських активів, заморожених у Європі. Переговорники Трампа вже запропонували зробити 100 мільярдів цього фонду доступними для України як репарації. Сума може бути збільшена.

Більш довготривалим двигуном реконструкції були б американські інвестиції. Американські чиновники ведуть переговори з Ларрі Фінком, генеральним директором фінансового гіганта BlackRock, про відновлення його плану щодо Фонду розвитку України, який мав би залучити 400 мільярдів доларів для відбудови. Світовий банк також був би залучений.

Трамп, безумовно, хоче подібних інвестицій і ініціатив із реконструкції для Росії. Передумова для Кушнера й Віткоффа, обох переконаних капіталістів, полягає в тому, що країни, які торгують і процвітають, не ведуть війн. Піднесення нацистської Німеччини в 1930-х роках підриває цей оптимізм, як і зростальна загроза Китаю сьогодні. Але це все ще розумна формула.

Замість того, щоб намагатися втиснути Зеленського в угоду, переговорники Трампа повинні працювати з європейськими союзниками, щоб створити пакет гарантій безпеки та економічних стимулів, який був би достатньо привабливим, щоб українці погодилися проковтнути гірку пігулку відмови від частини Донеччини, яку Росія не змогла завоювати. Інакше українці продовжуватимуть боротися.

Найбільша помилка, яку може допустити Трамп, — наполягати, що це «зараз або ніколи». Дипломатія так не працює та й успішний бізнес теж. Як Трамп зазначив кілька десятиліть тому: «Найгірше, що ви можете зробити в угоді, — це виглядати відчайдушним її укласти. Це змусить іншу сторону відчути запах крові — і тоді вам кінець».

Трамп має укласти розумну угоду, яка триватиме. Інакше він може залишитися ні з чим, і цей жахливий конфлікт може перейти в ще більш руйнівну фазу.