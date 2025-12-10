Про успішне виконання завдань зловмисниця надсилала фотозвіти куратору, за що повинна була отримати певну суму обіцяних коштів, але так їх і не отримала.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Події стались на початку грудня на території мікрорайону Намив у Миколаєві. Зловмисниця облила легкозаймистою рідиною і підпалила вантажівку MAN та мікроавтобус Mercedes-Benz, що були припарковані неподалік багатоквартирних будинків. На місцях подій пожежу ліквідували рятувальники, а слідчо-оперативні групи поліції вилучили фрагменти згорілих матеріалів та інші речові докази.

Оперативники управління карного розшуку, слідчі та оперативники Миколаївського райуправління за участі криміналістів та фахівців управління кримінального аналізу провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у тому числі детальний аналіз відеозаписів із камер спостереження, та встановили, що до злочинів причетна 23-річна мешканка обласного центру.

Поліцейські з’ясували, що через месенджер із жінкою зв’язався невідомий та запропонував за грошову винагороду фотографувати та палити погоджені куратором транспортні засоби. Зі слів фігурантки, вона погодилась на пропозицію через скрутне фінансове становище, але за виконані завдання обіцяну суму так і не отримала.

За місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшук, у ході якого виявили та вилучили запальну суміш та планшет із перепискою в месенджері і фотофіксацією транспортних засобів, які були «під прицілом» підпалу, а також фото виконаних завдань.

Жінку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині їй повідомили про підозру за двома фактами скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За умисний підпал автомобілів затриманій загрожує до 10 років ув’язнення.

Нині суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Триває досудове розслідування.

