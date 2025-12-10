Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані. Зустріч відбулася в Києві, в рамках робочого візиту представниці Банку до України.

Сторони обговорили стан фінансової системи України, результати співпраці України та Банку за майже чотири роки повномасштабної війни та плани на 2026 рік.

Сергій Марченко наголосив на потребі в підтримці для забезпечення бюджетних видатків у першому кварталі 2026 року. Було обговорено можливі шляхи залучення необхідного обсягу коштів через механізми Банку.

Загальна непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить 60,8 млрд доларів.

Сторони відзначили досягнення між Україною та МВФ домовленості на рівні експертів щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) обсягом 8,1 млрд доларів США. Уряд України очікує позитивного рішення Європейської Комісії щодо отримання доступу до Репараційного кредиту, починаючи з другого кварталу 2026 року.

“Завдяки стратегічній та координуючій підтримці Світового банку з 2022 року через різні механізми Банку Україна вже отримала близько 61,4 млрд доларів США допомоги від міжнародних партнерів, з яких більше 35 млрд доларів США – грантові кошти. Це фінансування було спрямовано на пріоритетні видатки для соціальної підтримки населення, відновлення енергетичної, транспортної та логістичної інфраструктури, пошкодженого житла, підтримки та реформи системи охорони здоров’я, відновлення та підтримки сільського господарства, малого та середнього бізнесу”, – зазначив Міністр фінансів України.

Водночас, у тісній співпраці зі Світовим банком Україна продовжує зосереджувати значні зусилля на втіленні ключових реформ. Реалізація Програми розвитку політики (Development Policy Operation, DPO) Світового банку є ключовим інструментом для втілення важливих структурних реформ та посилення економічної стійкості держави. Завдяки Програмі Україна має змогу послідовно виконувати ключові політичні зобов’язання, підвищувати ефективність державного управління та забезпечувати стабільну підтримку бюджету у складний воєнний період.

Наразі Світовий банк реалізує в Україні 22 спільні проекти. Тільки з початку повномасштабної війни Банк започаткував 13 проектів з розвитку та відновлення (проекти PEACE, INSPIRE, REPOWER, RELINC, HOPE, HEAL, ARISE, RISE, THRIVE, LEARN, SURGE, DRIVE, PREPARE).

До кінця року планується отримати від Світового банку наступне фінансування в рамках діючого портфелю проектів: SURGE – майже 250 млн доларів США, RISE – майже 290 млн доларів США, LEARN – майже 105 млн доларів США, THRIVE – 17,5 млн доларів США, INSPIRE – понад 1 млн доларів США.