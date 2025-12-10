У Польщі провели опитування щодо інтеграції українців у Польщі.

“Результати опитування засвідчили суттєве покращення становища іммігрантів на ринку праці, підвищення фінансової самостійності, розширення мережі контактів із поляками та помітне зростання рівня володіння польською мовою. Так, дослідження показало, що основним джерелом забезпечення українських іммігрантів у 2025 році став заробіток у Польщі. Дохід від роботи у структурі доходів довоєнних іммігрантів складає 92%, біженців – 78%”, – йдеться у результатах опитування, пише ЛБ.

Уточнюється, що серед біженців зросла частка людей зі стабільною роботою, а рівень безробіття знизився. Крім того, українці рідше, ніж раніше, погоджуються на некваліфіковані посади, водночас близько 36% з них працюють не за кваліфікацією.

Середня зарплата українців у Польщ зростає темпами, співставними із загальною динамікою місцевої економіки, а найвищими залишаються доходи у сфері IT, будівництві та транспорті.

Водночас фіксується зниження частоти та обсягів грошових переказів в Україну з Польщі. Серед причин – те, що життя в Польщі стає дорожчим, українці все більше інвестують у власні потреби в країні і мають менше короткострокових планів повернення. У 2025 році 51% іммігрантів довоєнного періоду і 24% біженців висловлювали намір залишитися у Польщі на постійній основі.

Зазначається, що цьогоріч 81% українців забезпечують себе житлом без сторонньої допомоги. Орендують житло 72% українців, ще 9% купують власне житло. Зменшилась кількість людей, які змушені проживати в колективних центрах, переважно там залишаються особи віком від 45 років.

Як показує дослідження, 63% респондентів заявили про вільне або хороше володіння польською, і лише 4% зазначили, що не знають мови.