Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській та Харківській областях. Відновлювальні роботи уже тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів, повідомили в Укренерго.

Внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення. Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 10 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – застосування меншого обсягу вимушених заходів обмеження в окремих регіонах.

Вчора, 9 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,8% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 8 грудня. Причина – менший обсяг застосованих заходів обмеження споживання у кількох регіонах України.

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.