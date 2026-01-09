Україна вважає удар “Орешником” по Львівщині сигналом Європі і НАТО.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

-Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану «Орешник», проти Львівської області.

Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії.

Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів та всі країни й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару дипломатичними каналами.

Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивим «нападом на резиденцію Путіна», якого ніколи не було. Ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни.

Путін використовує БРС поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації — це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальної відповіді.

Потрібні більш рішучі кроки проти російського танкерного флоту — і США мають рацію, вживаючи тут заходів — а також проти нафтових доходів, схем та активів Росії. Не лише в ЄС, але й у всьому світі.

Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викрити російську брехню та посилити тиск на агресора.

Ми ініціюємо міжнародні дії — термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, – повідомив очільник МЗС.

Нагадаємо: Росіяни пояснили удар по Львову «Орєшніком» – мовляв, це відповідь на атаку резиденції путіна на Валдаї, якої, як відомо, не було