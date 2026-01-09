Експорт пшениці з України — одного з найбільших світових експортерів зерна — у грудні впав майже на 25%, оскільки Росія посилила атаки на портову інфраструктуру країни, яка слугує її основним експортним каналом.

Експорт кукурудзи також скоротився приблизно на 13%, згідно з даними аналітиків платформи аграрної аналітики CM Navigator. Загальний експорт зерна з України в грудні впав на 16% у річному обчисленні, згідно з даними української консалтингової компанії UkrAgroConsult.

Хоча український експорт відставав протягом усього сезону, удари по портах, переробних потужностях та логістичній інфраструктурі значно погіршили ситуацію, сказав Донатас Янкаускас, аналітик ринкових досліджень CM Navigator, пише Bloomberg.

Росія та Україна атакували енергетичні та інфраструктурні об’єкти одна одної, причому атаки різко посилилися в грудні.

Експорт зерна з України впав після російських ударів

У мільйонах тонн

Портам в Одесі, включаючи Південний, завдано ударів. На судноплавний термінал, що належить олійній компанії Allseeds, був напад, і близько 30 контейнерів, завантажених борошном та рослинною олією, були пошкоджені та загорілися.

«Тривалість російських атак на портову та логістичну інфраструктуру, особливо поблизу Одеси, зменшила ефективну пропускну здатність та призвела до затримок та перенесення термінів», – сказав Янкаускас. Експорт також був обтяжений меншими обсягами, доступними для експорту, через затримку збору врожаю кукурудзи та посилення конкуренції з боку інших постачальників за низькими цінами, додав він.

Україна також відповіла ударами, спрямованими на російську інфраструктуру, включаючи порт Тамань на Чорному морі, який обробляє нафту, скраплений нафтовий газ, зерно, добрива та інші вантажі.

Атаки на інфраструктуру України продовжилися в січні. Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни призводять до серйозних відключень електроенергії по всій країні, порушуючи роботу в різних портах.

Тим не менш, ситуація нещодавно покращилася після того, як на зернових терміналах в Одесі було встановлено додаткові дизельні генератори, сказав Андрій Сізов, керуючий директор консалтингової компанії SovEcon.