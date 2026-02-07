Один із найпоширеніших шахрайських способів «дістатися» жертви — телефонний зв’язок. Саме через дзвінки та повідомлення аферисти інформують про нібито виграші в лотереях, акційні пропозиції або представляються працівниками фінансових установ.

Про чергові випадки шахрайства повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До Миколаївського районного управління поліції надійшла заява від 51-річного чоловіка про те, що його ошукали. Зі слів потерпілого, в одній із соціальних мереж він побачив оголошення про виграш грошових коштів та надав свій номер телефону для зв’язку. Через деякий час нібито для отримання коштів заявнику зателефонували та запропонували надати доступ до банківської картки. Погодившись на умови та надавши аферистам усі відомості банківської картки, невідомі декількома транзаціями перевели на підконтрольні рахунки грошові кошти заявника в сумі 246 тисяч гривень.

Ще однією жертвою кіберзловмисників стала 53-річна мешканка обласного центру. Жінка розповіла правоохоронцям, що на її мобільний подзвонив нібито працівник банківської установи та повідомив, що для повернення коштів, які нібито були помилково перераховані на інший рахунок, необхідно здійснити додатковий переказ. Заявниця, повіривши зловмиснику, задля збереження заощаджень власноручно перерахувала зі свого рахунку на банківську картку шахраїв понад понад 159 тисяч гривень.

За фактами шахрайств дізнавачі та слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині угруповання ув’язнених видурило у 36 громадян понад 800 тис.грн. – за якою схемою діяли (ФОТО)