За добу на Миколаївщині ліквідовано п’ять пожеж, чотири з яких зареєстровано у приватному секторі. Є постраждалий.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, в ніч проти 7 лютого під час пожежі кімнати та даху приватного житлового будинку у Центральному районі Миколаєва постраждав чоловік 1961 р.н. Його госпіталізовано до лікувального закладу з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідовано на площі 10 кв. м.

Вдень 6 лютого горіли побутові речі на балконі останнього поверху дев’ятиповерхівки у Центральному районі Миколаєва. Тут рятувальники не допустили поширення вогню всередину квартири. Площа склала 2 кв. м.

У с. Єрмолівка Привільненської ТГ Баштанського району загасили пожежу господарчої споруди. Тут палало на площі 40 кв. м, але надзвичайникам та вогнеборцям місцевої пожежної охорони «Привільне» вдалось вберегти від займання житловий будинок, який розташований поруч. Дах будівлі, що не експлуатується загасили на площі 35 кв.м в цій же громаді, але вже в с. Новоукраїнка.

Пожежу сміттєвого контейнера ліквідовано у Центральному районі Миколаєва.

Працювали 32 чоловіка особового складу, 9 одиниць техніки, відділення МПО.

Причини встановлюються.