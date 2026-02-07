Через дощ при мінусовій температурі дороги області перетворилися на суцільну ковзанку. Протягом останньої доби підрозділи ГУ ДСНС Миколаївщини чотири рази залучалися для надання допомоги.

Допомога медикам. У селищі Веселинове Вознесенського району та у м. Миколаєві рятувальники відбуксирували два автомобілі швидкої медичної допомоги зі слизьких ділянок.

Транспортування хворих. У Миколаєві надзвичайники допомогли лікарям перенести до карети «швидкої» 45-річну жінку для термінової госпіталізації.

Буксирування. У с. Ставки Вознесенського району зі слизької дороги вивільнено легковий автомобіль.

Рятувальники закликають водіїв бути вкрай уважними та без нагальної потреби не виїжджати під час ожеледиці! Ожеледиця — це серйозна небезпека на дорогах і тротуарах.

Ожеледиця — це серйозна небезпека на дорогах і тротуарах. Ось кілька простих правил, які допоможуть уникнути травм:

Вибирайте правильне взуття

Надягайте черевики або чоботи з неслизькою підошвою, щоб знизити ризик падіння.

Йдіть повільно та обережно

Рухайтеся повільно, не спішіть, робіть короткі кроки і не бігайте на слизьких поверхнях.

Тримайте баланс

Тримайте руки вільними, щоб у разі падіння можна було швидко захистити себе.

Використовуйте додаткові джерела світла

Якщо йдете в темний час доби, використовуйте ліхтарик або вмикайте ліхтарики на одязі, щоб краще бачити поверхню.

Уникайте слизьких ділянок

Якщо помітили, що дорога чи тротуар сильно слизькі, обходьте ці місця або шукайте більш безпечні шляхи.

Остерігайтеся транспортних засобів

На ожеледиці автомобілі теж можуть ковзати. Будьте обережні при переході вулиці.

У разі падіння не поспішайте вставати

Якщо ви впали, не намагайтеся відразу піднятися. Спочатку оцініть, чи не травмувалися ви, особливо якщо відчуваєте біль.