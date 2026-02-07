Українська електромережа знову стала об’єктом військової діяльності протягом минулих вихідних, що призвело до значного впливу на кілька регіонів України та роботу атомних електростанцій (АЕС), заявив Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Лінії електропередач, що з’єднують Україну із сусідніми країнами, були відключені, що спричинило каскад відключень ліній електропередач в Україні. В результаті, блок на одній АЕС відключився від мережі через коливання та автоматично вимкнувся. Інші блоки на інших АЕС були змушені зменшити потужність. Чорнобильський майданчик зазнав повної втрати зовнішнього електропостачання та приблизно годину покладався на свої аварійні дизельні генератори.

«Ця остання подія в мережі в Україні є яскравим нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки, що виникають через погіршення стану мережі. Для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до подальших аварій в мережі необхідні масштабні ремонтні роботи», – сказав Генеральний директор Гроссі. «Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості, а також до повного дотримання Семи незамінних стовпів, щоб забезпечити проведення цих необхідних ремонтних робіт».

На тлі посилення військової активності, яка впливає на українську електромережу, три команди МАГАТЕ відвідують 10 підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту в Україні. Метою цієї двотижневої місії МАГАТЕ є оцінка тривалих пошкоджень мережі, перегляд зусиль з ремонту та визначення практичних кроків для посилення стійкості зовнішнього електропостачання АЕС країни. Одна з команд також відвідала Київ, де обговорили подальшу підтримку МАГАТЕ експлуатації АЕС за погіршення стану мережі.

Це вже друга подібна місія за стільки ж місяців; попередня місія відбулася в грудні 2025 року, яка підтвердила вплив кумулятивного впливу на роботу АЕС та умови праці персоналу.

Подальші докази зниження стабільності мережі в Україні були очевидні на Чорнобильській АЕС наприкінці січня. Команду МАГАТЕ повідомили, що дизель-генератори для Нового безпечного конфайнменту об’єкта та Тимчасового сухого сховища відпрацьованого ядерного палива несподівано запустилися в п’ятницю, 23 січня, через коливання в мережі. Дизель-генератори для обох установок були вручну переведені в режим очікування протягом кількох хвилин. «Це ще раз підкреслює вплив, який військова діяльність в енергосистемі може мати на системи безпеки», – додав генеральний директор Гроссі.

Раніше минулого тижня Чорнобильська АЕС виявила 44 дрони в зоні спостереження. У вівторок минулого тижня команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС перебувала у своєму готелі, тоді як два дрони було виявлено в зоні спостереження станції. Ще шість дронів було виявлено на Рівненській АЕС минулого тижня.

Протягом останніх двох тижнів команди МАГАТЕ на Хмельницькій та Південно-Українській АЕС безпечно чергувалися.