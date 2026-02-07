На південному заході Китаю в одній з провінцій фермер спричинив 10-годинний блекаут у своєму селі. Він вирішив використати безпілотник для перевезення свиней на забій, але одна з тварин заплуталась у дротах лінії електропередач, через що сталось знеструмлення.

Про це повідомила газета South China Morning Post і Суспільне.

Зазначається, що фермер запустив дрон, аби підняти своїх свиней і перевезти їх із гірської місцевості, де він живе, на бійню. Як він пояснив у коментарі журналістам, через розташування його села в повіті Тунцзян, доставляти туди худобу автівками, — незручно.

Втім, під час транспортування першої свині канат, на якому вона була прикріплена до безпілотника, заплутався у дротах високовольтній лінії. У результаті тварина зависла у повітрі, а село, за твердженням місцевих енергетиків, залишилося без світла на 10 годин. На ремонт лінії електропередачі, яку відновлювало 12 робітників, витратили близько 10 тисяч юанів ($1400).

Фермер звинуватив у своїй помилці погану видимість. Тепер правоохоронці підозрюють його у порушенні законів, адже дрон був перевантажений і літав у забороненій зоні. Чоловіку можуть загрожувати штраф і компенсація збитків за ремонт електрообладнання.

Загалом дрони широко застосовуються в сільській місцевості Китаю для розв’язання господарських задач, особливо в гірських районах.