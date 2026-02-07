В компанії «Енергоатом», яка є оператором нині окупованої Запорізької АЕС, відкинули ідею використання станції спільно з росіянами.

Про це заявив тимчасоваий виконувач обов’язків голови правління НАЕК «Енергоатом» Павло Ковтонюк, передає журналіст hromadske.

«Політики, мабуть, обговорюють таке питання. Але з точки зору технічних спеціалістів і „Енергоатома“, як оператора всіх атомних станцій України, це неможливо», — сказав він.

Він пояснив, що лише Україна має ліцензії на всі елементи ЗАЕС — починаючи від реактора і закінчуючи системами управління.

«Те, що росія намагається сама собі видати якусь ліцензію — це абсурд, тому що не маючи ні проєктів, ні ліцензії на американське ядерне паливо… — від них це політичне рішення», — сказав він.

У свою чергу Москва відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над Запорізькою АЕС, що давало б право Штатам розподіляти енергію між Україною та РФ.

Про це повідомляє Reuters.

“Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролював би станцію та розподіляв свою електроенергію як між Росією, так і між Україною”, – повідоимило видання.

Росія наполягає на власному контролі над Запорізькою АЕС. Натомість у Кремлі пропонують, що таким чином Україна отримувала б електроенергію за низькими цінами.

“Москва наполягає на тому, що вона контролює станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною”, – додали в Reuters.

Агентство також зазначає, що, за даними джерел, питання ЗАЕС у мирних переговорах є таким же проблемним, як і питання територій. Саме щодо цих двох ключових пунктів найважче дійти згоди з агресором, оскільки РФ твердо стоїть на своєму, а Київ не збирається поступатись.

