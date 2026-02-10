Практично дві третини німців вважають, що найближчими роками Сполучені Штати Америки становитимуть серйозну загрозу для миру у світі. Про це свідчить опитування Інституту Алленсбаха, проведеного на замовлення Центру стратегії та вищого керівництва, повідомляє Кореспондент.

Дослідження показало, що 65% респондентів, коли їх запитали, які країни становлять найбільшу небезпеку для миру у світі, назвали США.

Торік цей показник становив 46%. У 2024 році тільки близько чверті населення, або 24%, вважали США загрозою миру.

Водночас Росію більшість німців вважають загрозою. З початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року від 75% до 82% респондентів щорічного опитування називали Росію країною, що становить найбільшу загрозу для миру у світі. Останній показник становить 81%.

Крім того, 46% респондентів назвали Китай країною, яка загрожує миру у світі.

Респондентів також запитали, наскільки ймовірним вони вважають вступ Німеччини у війну протягом найближчих років. Тільки 3% відповіли, що такий сценарій є дуже ймовірним. Однак 28% вважають його досить ймовірним, а 24% не визначилися.

Проте 40% респондентів вважають вступ Німеччини у війну досить малоймовірним, а 5% – дуже малоймовірним.