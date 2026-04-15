Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім шукає керівника малої ППО області.

Про це він сказав сьогодні, 15 квітня, у своєму зверненні на фейсбук-сторінці, передає Інше ТВ.

«Шукаю керівника малого ППО області. Потрібен військовий, бажано з досвідом управління або бізнесу. Завдання – комунікація, координація та нестандартні рішення. Робота серйозна. Від себе гарантую чітку і жорстку взаємодію з усіма органами та орієнтацію на результат. Резюме надсилайте на пошту: veteran@mk.gov.ua», – зазначив Віталій Кім.

