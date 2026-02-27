Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив на важливості формування командування в системі “малої” протиповітряної оборони: перші два керівники в областях вже призначені.

Як сказав Федоров на зустрічі із журналістами, одним з напрямів трансформації ППО є призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил.

“У чому полягає наша концепція? Ми пішли асиметрично й призначили в Повітряні сили людину не з цієї системи. Вже сформували систему командування “малої” ППО, як повинно бути. Зробили концепцію системного захисту країни від шахедів та роботи “малої” ППО, почали її впроваджувати Уже призначено перших двох керівників “малої” ППО в областях”, – зазначив він.

За словами міністра, “добирали” людей, які не обовʼязково навіть мають досвід у ППО, але працювали з дронами та розуміються на сучасній війні. Федоров наголосив на важливості мати сильних менеджерів, які “вибудовуватимуть систему”.

Також, за його словами, вдалося побудувати конструктивну кооперацію між головами військових адміністрацій, повітряними силами та новим командуванням.

“Ми надали можливість кожному голові обласної військової адміністрації (ОВА) в режимі реального часу аналізувати ефективність ППО його регіону. Намагаємося максимально всіх залучити в цей процес захисту неба”, – додав очільник відомства.