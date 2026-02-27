Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні 2026 року платниками Миколаївщини сплачено до бюджетів усіх рівнів понад 1,7 млн грн екологічного податку.

Зокрема до державного бюджету надійшло понад 1,1 млн гривень. У свою чергу, місцеві бюджети отримали 603,2 тис. грн екологічного податку.

Питання збереження довкілля є досить актуальним для Миколаївської області, саме тому надходження екологічного податку до бюджету є ефективним джерелом фінансування і здійснення програм природоохоронного значення, у тому числі заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів. За рахунок цього також впроваджуються новітні технології у виробництво для запобігання негативного впливу на природні ресурси регіону та шкоди здоров’ю населення області.

Нагадуємо, що екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у тому числі за викиди двоокису вуглецю, за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, за розміщення та тимчасове зберігання відходів, у т. ч. радіоактивних.