НАБУ і САП повідомили колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

За даними слідства, обіймаючи посаду держслужби категорії «А», підозрюваний не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини підозрюваного. Проте детективи з’ясували, що фактично будинком користувалися посадовець та його дружина.

Після початку розслідування НАБУ і САП на початку 2026 року посадовця звільнили.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування триває.

Слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info.