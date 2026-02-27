Вчора, 26 лютого, приблизно о 13:35, на автодорозі Т-1515 «Федорівка-Рибаківка-БВ «Лугове» у напрямку від села Тузли до Рибаківки сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Toyota Camry.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

За попередніми даними, водій, не впоравшись із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу та у подальшому – контактування із деревом.

Внаслідок ДТП 35-річна пасажирка загинула на місці. Ще одного 43-річного потерпілого із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 050-013-01-48 або 102.

