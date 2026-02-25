Вчора, 24 лютого, приблизно о 23:40 на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у районі с. Половинки Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі Hyundai Terracan, за кермом якого перебував 32-річний чоловіка, та Volvo з напівпричепом, під керуванням 52-річного водія.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів, які рухались у по путньому напрямку, водій позашляховика та двоє його пасажирів загинули на місці події. Ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Їх тіла деблокували співробітники ДСНС.

Водій вантажівки не травмувався.

Поліцейські встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 093-429-91-63 або 102.