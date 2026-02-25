Президент Володимир Зеленський підтвердив двосторонню зустріч української та американської делегацій, яка відбудеться 26 лютого у швейцарській Женеві. Також, за його словами, на початку березня очікується черговий раунд тристоронніх перемовин у форматі Україна — США — РФ.

Про це він повідомив журналістам, передає Суспільне.

“Тільки що я розмовляв з (секретарем РНБО — ред.) Рустемом Умєровим, у нього завтра буде зустріч з американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Умєров буде з міністром економіки (Олексієм Соболевим — ред.). Це буде двостороння зустріч з американською стороною”, — сказав голова держави.

Він пояснив, що делегації України та США сфокусуються на так званому пакеті процвітання (Prosperity Package) й обговорять подробиці. Далі, за словами Зеленського, розпочнеться підготовка до чергового раунду тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ.

“Будуть готуватися до тристоронньої зустрічі, яка буде вже за участі Росії, і вона буде, на наш погляд, на початку березня”, — сказав президент.

Голова держави додав, що також доручив Умєрову проговорювати подробиці обміну полоненими, висловивши сподівання “на позитив” у цьому гуманітарному треку.

24 лютого спецпосланець президента США Стівен Віткофф казав, що він та Джаред Кушнер 26 числа у Женеві зустрінуться з головою української переговорної делегації та секретарем Рустемом Умєровим.