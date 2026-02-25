23 лютого до відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу звернувся 49-річний житель Снігурівської громади із заявою про те, що його ошукали.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, потерпілий розповів, що мав намір придбати автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, оголошення про продаж якого знайшов у одній із соцмереж. Він зв’язався з продавцем, і той запевнив, що займається підбором і доставкою транспортних засобів з-за кордону. Чоловік домовився про купівлю авто вартістю 1 900 тисяч доларів США.

Зловмисник неодноразово надсилав клієнту фото транспортного засобу, а також повідомив про необхідність перерахувати кошти за нібито оформлення документів, митні платежі та внести заставу за позашляховик на митниці. Заявник погодився і кількома транзакціями через мобільні банківські застосунки перерахував понад 135 тисяч гривень на різні банківські картки, вказані зловмисником.

Після цього псевдопродавець продовжував наполягати на здійсненні нових платежів, мотивуючи це додатковими витратами. Коли потерпілий відмовився та спробував з’ясувати місцезнаходження автомобіля, зрозумів, що його ошукали, та звернувся до поліції.

За даним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників.

