Так, у січні поточного року до державного бюджету мобілізовано 2 млн грн рентних платежів за спеціальне використання води, надр та радіочастотного ресурсу, до місцевих бюджетів – 1,7 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів.

Всього до державного та місцевих бюджетів сплачено 3,7 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів, радіочастотного ресурсу та інших природних ресурсів.

Головне управління ДПС у Миколаївській області постійно приділяє увагу забезпеченню контролю за повнотою нарахування та сплати до бюджету рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів, адже сумлінна сплата рентної плати до бюджетів забезпечує своєчасне фінансування потреб відтворення природних ресурсів.

У податковій службі області наголошують – плата за використання природних багатств області стимулює комплексне, раціональне використання природних ресурсів, а також забезпечує збалансований розподіл коштів, отриманих від плати за природні ресурси, між державним і місцевим бюджетами.