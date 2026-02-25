П’ятий рік російського вторгнення починається для Москви не дуже добре. Нещодавні успіхи України на полі бою спростовують твердження Росії про те, що ситуація для України може погіршуватися, чим довше Київ зволікає з капітуляцією перед російськими вимогами.

Про це йдеться у звіті ISW

Реалії поля бою станом на кінець лютого 2026 року показують, що подальші значні російські здобутки на полі бою, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими. Українські війська нещодавно досягли найбільших здобутків на полі бою з моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року та звільнили найбільшу частину території в самій Україні з моменту контрнаступу 2023 року.

Українські війська розпочали серію контратак у районі Куп’янська в середині грудня 2025 року, які стабілізували український контроль над містом Куп’янськ та повернули щонайменше 183 квадратні кілометри між 11 та 25 грудня, витіснивши російські війська з кількох населених пунктів поблизу міста.

Українські війська також розпочали обмежені контратаки на початку лютого 2026 року, в результаті яких звільнили кілька населених пунктів на напрямках Олександрівки та Гуляйполя в Дніпропетровській та Запорізькій областях. ISW отримала докази, що дозволяють оцінити, що українські війська звільнили приблизно 200 квадратних кілометрів у деяких районах напрямків Новопавлівки, Олександрівки та Гуляйполя, втративши 35 квадратних кілометрів в інших районах цих трьох напрямків за той самий період, що призвело до чистого приросту в 165 квадратних кілометрів у лютому. Українські війська продовжують обмежені контратаки в цих районах.

Події на полі бою спростовують твердження Москви про те, що перемога Росії на полі бою неминуча, і що Україна повинна здатися вимогам Росії, перш ніж її позиції ще більше погіршаться. Локалізовані українські контратаки навряд чи переростуть у масштабний контрнаступ у цих районах, і російські війська, ймовірно, стабілізують свої позиції та навіть знову почнуть наступати, оскільки підготовка до весняно-літнього наступу Росії 2026 року наближається до завершення. Але, як повідомляється, українські контратаки зірвали зусилля Росії створити умови для весняно-літнього наступу 2026 року та змусять росіян спочатку боротися за встановлення стабільних оборонних позицій, перш ніж розпочати боротьбу за повернення втрачених позицій. Тільки тоді вони зможуть перейти до запланованих наступальних операцій з військами, які вже виснажені, а не свіжі. Українські сили не звільнили оперативно значущих районів, окрім Куп’янська, але численні локалізовані українські контратаки, ймовірно, матимуть тривалий вплив на здатність російських сил досягти значного прогресу на ключових ділянках лінії цієї весни.

Виклики Росії на полі бою та поза ним змушують керівництво Кремля приймати складні рішення для підтримки своїх військових зусиль, як давно прогнозувала ISW.

Росія стикається з критичними проблемами формування сил, які ускладнюють її здатність знаходити людські ресурси для війни Путіна. Рівень втрат у Росії перевищив рівень набору в січні 2026 року після років, протягом яких рівень набору в Росії постійно досягав цільових показників заміщення.

Росія стикається з проблемами фінансування своїх поточних засобів набору, оскільки російський уряд намагається знайти кошти як на федеральному, так і на місцевому рівнях, щоб продовжувати виплачувати великі грошові стимули, які він використовував для створення необхідної кількості добровольців.

Внутрішня економіка Росії страждає від нестачі робочої сили та інфляції, а західні санкції на експорт енергоносіїв з Росії призвели до різкого скорочення доходів Росії від нафти і газу, які складають значну частину російського бюджету.

Зростаючі військові та економічні проблеми Росії змушують Путіна задуматися про те, як він може продовжувати свою війну в її нинішньому темпі. Путін має переглянути механізми формування сил Росії, щоб визначити, як Росія може продовжувати відправляти на передову необхідну кількість військ для підтримки безперервних наступальних операцій, яких він вимагає.

Путін явно розглядає та готується до непопулярних усередині країни заходів, таких як примусовий призов резервістів. Путін уникав цих непопулярних усередині країни рішень з моменту майже катастрофічного примусового призову 2022 року, і тепер він повинен переконати дедалі втомленіше російське населення не лише підтримати п’ятий рік війни, але й погодитися на примусову мобілізацію для війни, яка вже коштувала Росії понад мільйон жертв.

Путін встановлює умови для наказу про такий призов, такі як посилення контролю над інформаційним простором та посилення цензурних зусиль. Обережність та агресивність, з якими Путін робить такі кроки, свідчать про занепокоєння, з яким він обмірковує реакцію свого народу на заходи, які він розглядає.

Кремль намагається відвернути увагу на річницю від нездатності російських військових досягти цілей Путіна.

Кремлівські чиновники натомість зосередилися на безпідставному твердженні Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) про те, що Велика Британія (Великобританія) та Франція намагаються передати Україні «брудну бомбу» або ядерну зброю та системи доставки.

Високопоставлені російські чиновники посилили твердження СЗР, що, за оцінкою ISW, було скоординованими інформаційними зусиллями, спрямованими на посилення риторики щодо ядерної ескалації та відволікання уваги від річниці війни.

Високопоставлені російські чиновники заявили, що нібито дії Великої Британії та Франції є неприйнятними для Росії та ескалаційними, що створює загрозу безпеці Росії. Кремлівські чиновники висловили прямі ядерні погрози, а голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна застосувати ядерну зброю, включаючи «нестратегічні» системи, проти українських цілей та, «за необхідності», проти «держав-постачальників», які є співучасниками розпочатого ядерного конфлікту з Росією.

Ця ядерна риторика вписується в повторювану схему, оскільки Кремль використовував хибний наратив про те, що Україна має намір використати «брудну бомбу» в минулому, щоб вплинути на західні дискусії щодо підтримки України або встановити умови для російських атак під чужим прапором.

ISW продовжує оцінювати, що використання Росією ядерної зброї залишається малоймовірним.

Кремль використовує заяви про СВР, щоб повторно обговорювати свої виправдання війни, яку він розпочав, і яка зараз триває довше, ніж участь Радянського Союзу у Другій світовій війні, не досягши жодної з початкових цілей Кремля. Речниця Кремля Марія Захарова 24 лютого відповіла на звинувачення СВР, неправдиво заявивши, що Зеленський висловив готовність України переглянути свій неядерний статус під час Мюнхенської конференції в лютому 2022 року, лише за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Зеленський не робив жодних подібних заяв на конференції. Зеленський радше заявив, що Україна не має ядерної зброї та отримала гарантії безпеки в обмін на відмову від свого ядерного потенціалу — посилання на Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія, Велика Британія та Сполучені Штати зобов’язалися поважати територіальну цілісність та суверенітет України в обмін на відмову України від своєї ядерної зброї.

Росія також використовує претензії СЗР як привід для загроз Великобританії та Франції потенційними ядерними ударами, ймовірно, з метою зірвати дискусії щодо гарантій безпеки України з боку Заходу.

Кремль, можливо, також планує звинуватити Україну в радіаційному інциденті на території України, спровокованому Росією, можливо, щоб переконати Захід відмовитися від підтримки України або як подальшу спробу зломити волю України до подальшого опору.

Заява про СЗР також є частиною ширшої спроби Кремля виправдати майбутні обмежені заклики до примусового резерву, які, ймовірно, будуть вкрай непопулярні всередині країни.