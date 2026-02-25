У 2022 році, коли на початку повномасштабного вторгнення російські війська наступали на Київ, чимало столичних акторів, музикантів та митців записались до територіальної оборони. Чимало з них досі тримають стрій – тепер уже у лавах ЗСУ

Після 24 лютого 2022 року десяткам українських акторів та музикантів замість реквізитної зброї та музичних інструментів довелось брати в руки справжню зброю. І поки їхні колеги грають супергероїв на сцені, вони самі стали супергероями, які палять ворога та рятують поранених. Про таких розповідає Еспресо.

Маргарита Бурковська

“Мене вражає, коли круті оператори, звукачі, художники, деякі актори пішли служити і воювати. Не думаючи, що їм це дасть. Просто тому, що так треба. Бо так їм каже їхнє відчуття правди. Я дуже хочу, щоб вони вижили. І щоб потім змогли зробити щось потужне в кіно. Було б важливо і чесно подивитись, як грає про війну той, хто її бачив. А не той, хто весь цей час просидів заброньований і має до..уя амбіцій, поки інші щоразу збирають раму від реальності”, – написала на своїй сторінці у Facebook акторка та продюсерка Маргарита Бурковська, яка з 2024 року і сама приєдналась до лав ЗСУ.

Як акторка Маргарита Бурковська дебютувала у кіно, зігравши одну з головних ролей у литовсько-українсько-французькі драмі “Парфенон”. Українським глядачам вона стала відомою за роллю Лілі у військовій драмі “Бачення метелика”. Стрічка розповідає про історію аеророзвідниці, яка потрапила в російський полон. Цей фільм був частиною програми Каннського кінофестивалю у 2022 році, а за рік Рита Бурковська була визнана найкращою європейською акторкою, здобувши нагороду премії Septimius Awards 2023.

фото: надані 3 АК

Окрім акторства Бурковська працювала з іноземними медіа над висвітленням російських воєнних злочинів, а також інтерв’ювала свідків у межах проєкту “Архів війни”. Зокрема, працювала над фільмом про теракт в Оленівці. А вже у вересні 2024 року воно і сама склала присягу. Бурковська доєдналась до медичної служби 3 Армійського корпусу. Нині очолює медійну службу Медичної служби 3 АК.

В одному з інтерв’ю вона зізналася, що мала почуття провини, що вона не доєднується до війська. А тепер у неї виникає почуття провини через те, що є люди, які служать на значно небезпечніших ділянках. При цьому Бурковська зізнається, що бути військовою на війні значно простіше, аніж бути цивільною на війні, бо в армії ти не сам.

Андрій Хливнюк

Мабуть, немає українця, який би у перші дні повномасштабного вторгнення не чув “Ой у лузі червона калина”, яку заспівав Андрій Хливнюк на вулиці безлюдного Києва з автоматом на плечі. Нині важко переоцінити значення того випадкового відео, яке тоді завірусилось у мережі. Пізніше в одному з інтерв’ю музикант згадував, що на той момент навіть не вмів розбирати той автомат, який йому видали.

На відміну від багатьох колег-артистів, Андрій Хливнюк не був у ТрО. У перші дні повномаштабного вторгнення він вступив до лав патрульної поліції і досі є частиною загону “Хижак”, прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти. Музикант на сьогодні є оператором БПЛА. При цьому Андрій Хливнюк пише нові пісні і час від часу їздить з концертами, бо це, як він сам висловився, дає можливість “колядувати” гроші для війська.

фото: скрін з відео

“Більше немає цивільних. Є тільки тил і фронт. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, окрім збройного опору”, – заявив музикант, презентуючи в ефірі Армія FM пісню “Живий”.

Щодо своєї бойової роботи, то Андрій Хливнюк, який працює з різними типами БПЛА, про свої досягнення говорити не любить.

“Я не пишаюся знищеннями цими. Мені це не приносить задоволення. Я можу робити цю роботу, але я від неї не кайфую. Якщо мені вдається знищити техніку, знищити засоби, якщо наш ворог зупинився без зброї і був змушений піти, мене це максимально влаштовує. Якщо мені вдається знищити якихось затятих катів, які їдуть сюди за гроші – СОБРівців чи ФСБешників, – я тішуся, але не настільки, як інші бійці, які можуть стрибати аж до неба. Я їх розумію, я їм дуже-дуже за це вдячний, але я не можу ще себе перебороти – мене це не радує. Мені це не в кайф”, – заявив він в інтерв’ю УП.

При цьому музикант додав, що всього можна навчитись, тож закликав “друзів призовного віку” не чекати повістки, а вчитись самим того, що потім врятує життя.

Олексій Тритенко

Олексій Тритенко, мабуть, один з найбільш різнопланових українських акторів. Широкому загалу він відомий насамперед за роллю в серіалі “Коли ми вдома”, але він також є виконавцем головних ролей у фільмах “Хайтарма” і українські зірки, які з 2022 року перебувають на фронті “Крути 1918 “. Однак тепер його можна побачити на екрані хіба що у стрічках, які були зняті до початку повномаштабного вторгення. Олексій Тритенко був одним з тих, хто вирішив стати на захист уже 24 лютого 2022 і досі продовжує службу в ЗСУ.

Актор згадує, що тоді не відразу повірив кумові, який зателефонував о шостій ранку і сказав, що почалась війна, а уже над вечір у складі ТрО з другом отримав зброю і відправився на позиції на Гостомельську трасу. У складі ТрО він брав участь у звільнення Київщини і Миколаївщини, а нині проходить службу в батальйоні безпілотних систем 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Олексій Тритенко, 2022 рік, фото: Олексій Тритенко

“Таким, яким я був, я вже не буду”, – каже Олексій Тритенко в з інтерв’ю проєкту “Навпроти” 79-ї ОДШБ на початку лютого 2026. Він перші місяці війни він називає діамантовим періодом, коли вся країна була згуртована. Нині ж, за його словами, збільшується прірва між цивільними і військовими. А в голові багатьох цивільних, які уникають служби, “суповий набір” з заготовлених аргументів: “а от діти депутатів чого не воюють”, “а чого на м’ясо йти”, “вони там все покрали, а я маю йти вмирати”.

“По-перше, ніхто в армію не йде вмирати. Треба зробити все, аби ані ти, ані ті, хто поряд з тобою не померли. Це головна ідея, – каже Олексій Тритенко. – На мою думку, ми повертаємось до часів 2014 року, коли війна десь там, десь там щось відбувається. Так, війна це складно і це абсолютно міняє твоє життя. Після перемоги буде найстрашніше. Дасть бог, нас лишиться мільйон, а цивільних буде переважна більшість і ми їм будемо колоти очі”.

До речі, в одному з нечисленних постів на своїй сторінці на Facebook оприлюднив наказ командира від 24 лютого 2022 року про те, що солдат Тритенко приступив до виконання обов’язків. Він пояснив, що помітив поновлення хворобливої уваги до того, що він носить військову форму і зʼявляться у ній на деяких світлинах.

Дмитро Дікусар

Про прірву між військовим і цивільними каже також відомий танцівник та хореограф Дмитро Дікусар, який став на захист у березні 2022 року.

“Я бачив два різні світи. Вони ніби поряд, але між ними “прірва”. Коли ви бачите військових, не опускайте очі! Привітайтесь, або посміхніться. Нікому, не треба, щоб ви емоціонували, достатньо просто поваги і продовження підтримки людей, що вас захищають! Тільки адресно і з розумом. Я давно усвідомив, що без помочі звичайних цивільних, ми би давно програли. Просто не втомлюйтесь і бережіть себе. Без вас нам кінець”, – написав він в одному з постів військовий.

Дмитро Дікусар не повідомляє, де саме служить. У його соцмережах лише зрідка з’являються дописи – про збори для військових, про полеглих побратимів, інколи фото.

фото: Дмитро Дікусар

У грудні 2025 року Дікусар вперше від початку повномасштабного вторгення він з’явився на публіці. Він взяв участь у благодійному випуску “Танців з зірками”, на якому збирали кошти на прицільну евакуацію для наших бійців. Дмитро Дікусар був одним з суддів шоу.

“Дуже я нервуюсь, бо я поки що не розумію, де я, і що відбувається. Але я дуже радий, що я тут”, – зізнався під час ефіру Дікусар.

Гарік Бірча

На 24 лютого 2022 року була прем’єра української сімейної комедії “Велика прогулянка”, зйомки якої завершились ще у 2021 році. Автором сценарію став комік та актор Гарік Бірча, відомий за роллю Вітальки в однойменному ситкомі. Однак замість прем’єри Бірча подався до ТрО. І як багато його колег у перші дні повномасштабного вторгення брав участь у звільнення Київщини. Нині головний сержант Ігор Бірча служить в 210-му окремому штурмовому полку, який був створений у серпні 2024 року на базі 210-го окремий батальйону “Берлінго”. Його кістяк складають саме добровольці. Навесні 2022 року цей батальйон виконував різноманітні операції пов’язані зі стримуванням десанту на березі Київського водосховища поблизу села Лютіж. Нині 210 полк спеціалізується на штурмових діях, знищенні ворожих ДРГ тощо.

Про службу Ігор Бірча розповідає мало, так само як рідко публікує щось у соцмережах. Через це у 2024 році навіть ходили чутки, що він загинув чи пропав безвісти. В інтерв’ю в інтерв’ю радіо Армія ФМ Бірча розповів, що творчість зараз на паузі.

Ігор (Гарік) Бірча, фото: Гарік Бірча

“Єдине, що я зробив за ці часи, це написав декілька віршів та пісню створили, яка називається “Берлінго 210″. Ну, а коли буде на часі, скажімо так, я із задоволенням відновлю свою кар’єру. Не знаю, в який бік вона піде, але, звісно, я скучив і за акторством, і за естрадою, і за глядачем, і сподіваюся, так воно і буде. Але це потрібен на нашій землі мир, справедливий мир, щоб ми всі жили тільки в піднесеному настрої та в абсолютному відчутті щастя. Ось це буде для мене щастям”, – заявив він.

Актор розповів, що був дисциплінованим і у цивільному житті, тому у війську з цим проблем не виникало, однак на війні швидший ритм життя і мало часу на прийняття рішень. При цьому навіть на службі в ЗСУ намагається жартувати, аби підняти бойовий дух побратимів.

“Я сподіваюсь, що я інколи можу і підняти настрій, і підтримати, і десь пожартувати. Але це не мої прямі обов’язки”, – каже Ігор Бірча.

Олег Сенцов

Український режисер та сценарист Олег Сенцов, який понад п’ять років провів у російських в’язницях за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі після анексії Криму, від початку повномасштабного вторгнення також став на захист країни.

“Вже декілька днів знаходжусь на передовій, куди наш підрозділ перекинули для посилення напрямку, де ворог постійно намагається прорватися до Києва. Херачат по нас сильно, але наша арта б’є ще сильніше та точніше. Навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком”, – писав він на своїй сторінці у Facebook у березні 2022.

За чотири роки війни Сенцов кілька разів був поранений, але повертався у стрій. Восени 2025 з’явилась інформація, що він став командиром батальйону у 47-й окремій механізованій бригаді “Маґура”, але у коментарі “Детектор медіа” режисер спростував цю інформацію.

фото: facebook Олега Сенцова

У вересні 2025 року на конференції YES “Як нам завершити війну” Олег Сенцов заявив, що війна скоро не завершиться, але з 2022 року вона сильно змінилася.

“Ми бігали під Бахмутом з автоматами у повний зріст – вже такої війни нема. Піхота виживає, сидить в норах і чекає на те, щоб їх не уразили FPV. Так само наш противник: ніяких вже механізованих штурмів, ніяких вже бригад, котрі ось так ідуть – інфільтрація, маленькі групи людей”, – цитує Сенцова Інтерфакс.

Тоді він заявив, що якщо робити максимум та уражати будь-які рухи, то наступить момент, коли фронт просто встане, і росіяни не зможуть вже рухатись далі, бо будуть вбиті. Однак потрібен також другий етап закінчення війни – заміна політичного режиму в Росії.

“Другий етап закінчення війни – це не коли встане фронт, а коли в Росії зміниться політичний режим. Коли Росія визнає цю війну помилкою, коли Росія буде готова віддати нашу територію, сказати, що ми були неправі, вибачайте, будемо каятися все своє життя. Оце буде для мене перемога. Я вірю, що цей день настане”, – заявив Сенцов.