З початку року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2025 році. Вона спрямована на забезпечення прозорості доходів, своєчасну сплату податків та виконання фізичними особами своїх податкових зобов’язань.

Як зазначив під час брифінгу для місцевих медіа начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило, декларування – це не просто формальність, а наш спільний внесок у розвиток держави.

Зміцнення партнерських взаємин з платниками податків, створення умов, які гарантують якісне обслуговування, забезпечення професійних консультацій, проведення роз’яснювальної роботи щодо сплати податків громадянами, доходи яких підлягають обов’язковому декларуванню – це пріоритетні напрями| роботи, які проводяться податківцями Миколаївщини під час здійснення заходів щодо залучення громадян до декларування, – наголосив податківець.

Так, за результатами січня 2026 року громадяни Миколаївської області, що зобов’язані були подати декларацію про майновий стан і доходи відповідно до вимог Податкового кодексу України, подали понад 230 декларацій, тим самим виконавши свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів. Такими громадянами задекларовано до сплати понад 2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 1,2 млн грн військового збору.

У тому числі, 24 особами задекларовано доходи у сумі понад 1 млн грн, що на 3 громадянина більше ніж у січні минулого року. Такими громадянами задекларовано понад 600 тис. грн ПДФО та понад 300 тис. грн військового збору. Більша кількість так званих «мільйонерів» задекларували іноземні доходи, доходи, отримані від операцій з продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна тощо.

Слід зазначити, що декларацію за 2025 рік необхідно подати до 1 травня 2026 року, а податкові зобов’язання, визначені у декларації, необхідно сплатити до 1 серпня 2026 року.

Також, Валерій Політило вказав, що одним із основних завдань декларування – є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платниками податків частини сум сплаченого з їх заробітної плати податку впродовж звітного року. Своїм правом на застосування податкової знижки вже скористалися 32 громадянина, якими задекларовано до повернення понад 200 тис. грн податку на доходи фізичних осіб. Платники, які мають право скористатися правом на податкову знижку, подають декларацію за 2025 рік до 31 грудня 2026 року.

Очільник податкової нагадав, що декларацію можна подати особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем реєстрації; поштою з повідомленням про вручення; в електронній формі через Електронний кабінет платника та мобільний застосунок «Моя податкова». Електронний спосіб є найбільш зручним, адже дозволяє подати декларацію без відвідування податкового органу та автоматично перевірити правильність заповнення декларації.

Для подання податкової декларації в електронній формі платнику податків потрібно мати електронний цифровий підпис, а також авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа. Так, скориставшись приватною частиною Електронного кабінету у режимі «ЕК для громадян» електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.

Крім того, фахову консультативна допомогу з питань щодо заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і доходи можна отримати в Центрах обслуговування платників області: (http://mk.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/).

Податківець розповів і про роботу Офісу податкових консультантів, який діє при Головному управлінні ДПС у Миколаївській області. Фахівці Офісу надають громадянам і представникам бізнесу якісні та змістовні роз’яснення, консультації з проблемних питань. Усі консультації є безкоштовними та відповідають вимогам законодавства.

Шановні громадяни! Будьте патріотами своєї країни – задекларуйте доходи! Не відкладайте свій візит до податкової інспекції на останній день подання декларацій.

Дякуємо усім, хто чесно декларує доходи та виконує свій обов’язок перед країною. Адже саме сплачені податки зміцнюють економіку та підтримують обороноздатність країни, – підсумував свій виступ Валерій Політило.