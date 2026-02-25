На медіасервісі MEGOGO стартував спеціальний розділ “Воєнне кіно” — спільна ініціатива Головного управління комунікацій Збройних Сил України та найбільшого в Україні та Східній Європі OTT-сервісу.

Проєкт покликаний зібрати та систематизувати документальні стрічки, створені комунікаційними підрозділами Збройних Сил України під час відбиття повномасштабного вторгнення рф.

Символічно, що 24 лютого на платформі вийшли 24 фільми. Стрічки розповідають про бойову роботу підрозділів, стратегічні військові операції та особисті історії військовослужбовців, які стали на захист держави.

Серед уже доступних до перегляду фільмів — “Операція Курськ”, історія 225-го окремого штурмового полку, документальні проєкти про унікальні операції Сил спеціальних операцій, бойову роботу десантників, шлях морської піхоти, сходження на Магуру та інші історії, зокрема і з передової.

“Воєнне кіно” — це не лише хроніка бойових дій, а й живі свідчення мужності, професійності та стійкості українських військових.

Проєкт має на меті зберегти документальну правду про війну та зробити її доступною широкій аудиторії.

Добірка фільмів у розділі постійно поповнюватиметься новими стрічками, створеними комунікаційними підрозділами Збройних Сил України.

