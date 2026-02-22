Документальний фільм «Сліди» Аліси Коваленко і Марисі Нікітюк переміг в глядацькому голосуванні у секції Panorama, а саме в документальній категорії Panorama Dokumente.

«Це успіх команди фільму і водночас визнання сили українського кіно. Пишаємося нашими режисерками й тим, що голос України чути в світі. Дякую команді за роботу над складною, але дуже важливою темою», — наголосила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

У голосуванні взяли участь 26 500 глядачів. Саме їхні голоси визначили переможця.

«Українські фільми мають тривалу історію участі в “Панорамі”, однак ця відзнака стала першою перемогою — і особливо цінно, що це саме нагорода аудиторії, визначена голосами глядачів. Ми щиро радіємо, адже вона є ще одним доказом того, що українське кіно знаходить глибокий відгук у міжнародної публіки, та підтверджує важливість системної підтримки авторського, зокрема документального, кіно в Україні», — зазначають продюсерки фільму Ольга Брегман та Наталія Лібет.

Фільм «Сліди» — це свідчення українців, які пережили сексуальне насильство під час російської агресії. Це голоси людей, які відмовляються мовчати. Це вимога справедливості.

Фільм створено компаніями 2BraveProductions та Message Film у співпраці з Arte France, SEMA Ukraine та Dr. Denis Mukwege Foundation.

За даними ООН, понад 90% українських військових і цивільних, які перебували в російському полоні, повідомили про тортури та нелюдське поводження. Сексуальне насильство використовується як зброя війни й залишається одним із найбільш замовчуваних злочинів. «Сліди» порушують цю тишу.

У лютому 2026 року стрічка була обрана для світової прем’єри на Берлінале та номінована на Berlinale Documentary Award — важливу міжнародну відзнаку для українського документального кіно.

Режисерка Аліса Коваленко сама пережила сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, під час полону на Донбасі на початку російсько-української війни. Вона була однією з перших жінок в Україні, яка публічно розповіла про цей досвід, і є членкинею SEMA Ukraine. Її особиста історія та правозахисна діяльність стали поштовхом до створення цього фільму.