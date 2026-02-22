Сьогодні зранку у Миколаєві знову лунали вибухи, місто перебувало під атакою дронів, як повідомляють моніторингові канали, метою нападу знову була енергетична інфраструктура.

Вибухи лунали у Центральному районі міста, внаслідок збиття є падіння уламків на землю, з відповідними наслідками.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, внаслідок атаки шахеда в Миколаєві поранення отримали подружжя – 58-річні чоловіки та жінка. Стан обох середньої тяжкості, їх госпіталізовано. Пошкоджено будинок.

Нагадаємо, що це друга ранкова атака, перед тим ми повідомляли, що в Миколаєві внаслідок дронової атаки без світла залишилося 16 тис. абонентів