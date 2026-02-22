Вірус чікунгунья, що переноситься зараженими комарами і викликає виснажливий біль у суглобах та лихоманку, може охопити майже всю Європу.

Такі висновки оприлюднила британська Guardian, посилаючись на дослідження вчених Британського центру екології та гідрології (UKCEH), пише ВВС.

Через зміни клімату переносники вірусу тепер можуть комфортно існувати не лише на півдні континенту, а й у холодніших регіонах.

Вчені встановили, що в Іспанії, Греції та інших країнах південно-східної Європи загроза зараження вірусом через укуси інфікованих комарів триває близько шести теплих місяців на рік.

Північніше цього регіону комарі активні приблизно два літніх місяці. При цьому, зазначають дослідники, мінімальна температура, необхідна для їхньої активності, знизилася на 2,5 °C, що істотно змінює картину поширення вірусу.

Що таке чікунгунья

Це гостра інфекційна хвороба вірусної природи, що передається не від людини до людини, а через укуси комарів певного виду (тигрових азійських).

Як пише Guardian, вірус вперше виявили в Танзанії в 1952 році. Тривалий час він залишався тропічним, але тепер зміни клімату розширюють його ареал.

Найчастіше вірус зустрічається в країнах Африки на південь від Сахари, у Центральній та Південній Америці, Південно-Східній Азії, Західно-Тихоокеанському регіоні, на Аравійському півострові та на Індійському субконтиненті.

Хвороба проявляється високою температурою — іноді до 40 °C, головним болем, а також сильним болем у м’язах і суглобах, який може тривати місяцями або навіть роками.

Діана Рохас Альварес із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) підкреслила: до 40% пацієнтів можуть страждати від артриту або сильного болю навіть через п’ять років після зараження.

Особливо небезпечний вірус для дітей та людей похилого віку і в окремих випадках може бути смертельним.

Ризик зараження залежить від активності комарів: коли вони кусають заражену людину, вірус потрапляє в їхній організм, проходить інкубаційний період і опиняється у слині.

Після цього комар може передати вірус наступній людині. Якщо ж інкубаційний період довший за життя комара, передача вірусу не відбувається.

Підпис до фото,Хвороба спричиняє виснажливий, тривалий біль у суглобах

Спалахи в Європі

Як пише Guardian, первісно спалах лихоманки стався в Китаї в середині минулого року. За тиждень з 3 по 9 серпня медики виявили 1,38 тис. нових випадків, загальна кількість хворих перевищила 8 тис.

Також у 2025 році невеликі випадки хвороби зафіксовані більш ніж у десяти країнах Європи, але масштабні спалахи сталися у Франції та Італії. Вірус завозили мандрівники з тропіків, яких кусали місцеві тигрові комарі.

Раніше холодні зими стримували активність комарів, але, як зазначає видання, у південній Європі ці комахи тепер активні цілий рік. Це означає, що природного бар’єра для поширення вірусу більше немає.

“Спалахи будуть значно масштабнішими”, — цитує видання доктора Стівена Вайта з UKCEH.

Він додав, що ще 20 років тому поява чікунгуньї або лихоманки денге (вірусної інфекції, що передається комарами Aedes у тропіках і субтропіках. – Ред.) в Європі здавалася неможливою. Тепер ситуація змінилася через поєднання кліматичних змін і поширення інвазивного тигрового комара, який кусає вдень.

Просування тигрового комара на північ йде поступово: у південно-східній Англії комахи зараз активні приблизно два літніх місяці, а в країнах Південної Європи період ризику розтягнувся на пів року. Вчені попереджають: зростання температур і зміни клімату роблять поширення хвороби на північ лише питанням часу.

Як встановили вчені, критична температура для передачі вірусу становить 13–14°C, тоді як раніше її оцінювали у 16–18°C.

Як захиститися

Найдієвіший захист від чікунгуньї — профілактика, вказує Guardian із посиланням на медиків.

Серед ключових заходів:

прибирати стоячу воду, де розмножуються комарі;

користуватися засобами, що відлякують комах, та носити світлий одяг з довгими рукавами;

впроваджувати системи спостереження за комарами.

Міністерства охорони здоров’я Європи та науковці вже активно відстежують активність комарів, щоб вчасно реагувати на нові спалахи.

А контроль за ареалом тигрового комара зараз є одним із ключових способів запобігти серйозним епідеміям.