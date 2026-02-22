Жінку, яка може бути виконавицею вибухів у Львові, затримали в одному із районних центрі області.

Про це під час брифінгу повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Суспільне.

“В одному з міст Львівської області затримана особа, яка , можливо, дотична до вчинення кримінального злочину, а саме, є безпосереднім виконавцем цього злочину”, — каже керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерета.

За його словами, щодо інших учасників, наразі працюють над встановленням їхніх осіб.

“Попереду у нас ще багато процесуальнийх дій для відтворення як часу до вчинення злочину, так і моменту вчинення злочину, і після вчинення злочину”, — додав Микола Мерет.

Що відомо про теракт у Львові

У Львові в ніч на 22 лютого пролунали вибухи. Попередньо, загинула 23-річна поліцейська, також є поранені – відомо про 25 людей, з них 6 – важкі. За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 258 КК України — терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки.

За даними обласної прокуратури, загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб. Кількість потерпілих наразі встановлюється.

“За оперативною інформацією, сьогодні о 00:30 на номер “102” надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух”, — мовиться у повідомленні.

У коментарі Суспільному Андрій Садовий уточнив, будинок, де стався вибух, був не житловим, там розташовані магазини.