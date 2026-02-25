Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що у 2026 році Україна разом із партнерами має практично запустити в Нідерландах роботу зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії — обрати приміщення, визначити кількість прокурорів і суддів та узгодити правила роботи.

Про це Мудра сказала під час міжнародної конференції з питань правосуддя та в ексклюзивному коментарі Суспільному.

За словами Мудрої, 2025 рік став роком юридичної формалізації основних напрямів відповідальності Росії. Зокрема, Україна та партнери досягли політичної згоди про створення трибуналу, уклали Конвенцію Ради Європи щодо компенсаційного механізму та домовились про створення компенсаційної комісії.

“Що ми маємо зробити в 26-му році? Це почати практично імплементувати цю юридичну архітектуру”, — сказала Мудра.

Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ передбачає відповідальність не лише найвищого керівництва Росії, а й лідерів Білорусі, Ірану та Північної Кореї, які допомагають Росії у війні проти України. Україна також очікує від західних партнерів підтримки санкцій проти Лукашенка.

“Усі лідери держав-агресорів мають бути притягнуті до відповідальності, і статут трибуналу це передбачає”, — заявила вона.

За словами Мудрої, статут трибуналу розробили так, щоб під його дію підпадали саме лідери цих країн. На боці Росії проти України воюють північнокорейські солдати, а компоненти з Ірану та Північної Кореї свідомо використовують для виробництва дронів, якими Росія атакує Україну, зазначила вона.

“Я дуже сподіваюся, що разом з партнерами до кінця року ми будемо вже мати чітке бачення, коли сам трибунал почне працювати і коли перші російські злочинці опиняться на лаві підсудних”, — додала заступниця керівника Офісу Президента.

Мудра також наголосила, що питання російських активів залишається в активній фазі обговорення. За її словами, Україна переконана, що саме Росія має заплатити за завдані збитки. “Їхні активи не можуть просто лежати знерухомлено і не працювати для компенсації збитків”, — сказала вона.

Що відомо про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

8 листопада 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів. 22 березня 2024 року у Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих Росією.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії військово-політичного керівництва Росії проти України.

Спецтрибунал працюватиме у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що очікує перших рішень трибуналу вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Загалом до коаліції зі створення Спеціального трибуналу (Core Group) входять понад 40 країн.

25 червня президент Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду щодо створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Фінальну версію статуту Спецтрибуналу опублікували на сайті Ради Європи.