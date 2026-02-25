Одеса готується до кругової оборони. Вона передбачає створення масштабної системи фортифікацій і залучення тисяч місцевих жителів у межах програми національного спротиву.

Про те, як йде ця підготовка, розповів начальник Регіонального управління Сил територіальної оборони “Південь” Денис Носіков.

За словами Носікова, йде активна підготовка до кругової оборони і Одеси, і Одеської області.

– Це складна система фортифікаційних споруд і загороджень, це кіл-зони, протитанкові рови, протитанкові їжаки, різноманітні пастки й капкани, мінно-підривні перешкоди, малопомітні інженерні загородження.

Я не можу детально розповісти про все, але це потужна й масштабна система. Просто так сюди ніхто не зайде — це буде неможливо. Крім того, ми нарощуємо наші підрозділи добровольчих формувань територіальних громад, залучаємо місцеве населення. Це студенти, пенсіонери, дуже багато людей. Вони проходять підготовку на наших полігонах, з нашими інструкторами, це тисячі людей, які в разі необхідності будуть задіяні для оборони Одеси, — наголосив полковник.

