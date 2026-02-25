Вчора ввечері у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася бійка за участю двох чоловіків (батька і сина) та військовослужбовців ТЦК. Пролунав постріл. Очевидці викликали поліцію. На місце прибула і швидка.

За перевіреною інформацією з декількох джерел СВОЇх, сильно постраждав батько військовозобов’язаного, він у лікарні. А також військовослужбовець, його підрізали. Стан невідомий.

Сьогодні У ТЦК Дніпропетровщини зробили таку заяву:

“24 лютого 2026 року у м. Кривий Ріг група оповіщення спільно з національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів та з’ясувала, що даний військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку.

Під час спілкування з затриманим «небайдужі громадяни» вдався до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців.

Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний. Інших постраждалих в даному правопорушенні немає.

Наголошуємо: будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими. Кожен військовослужбовець, який працює у складі груп оповіщення, виконує державне завдання. Силова протидія законній діяльності війська — це пряме посягання на стабільність оборони країни.

Закликаємо громадян до виваженості та правосвідомої поведінки. Жодні маніпуляції в інформаційному просторі не є виправданням для вчинення злочинів. Стійкість країни перед зовнішнім агресором залежить від єдності суспільства та взаємоповаги між громадянами та захисниками”, — зазначається у повідомленні.

Втім, криворізький паблік стверджує, що постраждав не тільки військовослужбовець.

“Пишуть, що госпіталізували лише військовослужбовця з ножовим пораненням. Водночас, за інформацією СВОЇх з декількох джерел, до лікарні звернувся також цивільний чоловік – батько військовозобовʼязаного. Його сина зупинили перевірити документи, він, за даними обласного ТЦК та СП, перебував у розшуку. Журналісти вже підготували запити до відповідних служб”.